Báo Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bệnh viện Mắt Sài gòn Vinh trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Xiêng My

(Baonghean.vn) - 100 món quà Tết ấm áp nghĩa tình được Báo Nghệ An và các đơn vị tài trợ gửi đến các hộ nghèo xã Xiêng My, huyện Tương Dương, nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Quý Mão 2023, ngày 9/1, Báo Nghệ An và và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bệnh viện Mắt Sài gòn Vinh đã về xã Xiêng My, huyện Tương Dương trao tặng 100 suất quà Tết đến 100 hộ nghèo trên địa bàn xã; mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và một chiếc chăn ấm.

Dịp này, Chi đoàn Báo Nghệ An cũng đã trao quà cho em Lương May Tị ở bản Noóng Mò, xã Xiêng My, có hoàn cảnh khó khăn được Chi đoàn nhận giúp đỡ.

Xiêng My là một xã nghèo của huyện Tương Dương, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 30%. Thực hiện chủ trương giúp đỡ xã nghèo của UBND tỉnh, đây là năm thứ 11, Báo Nghệ An nhận giúp đỡ xã Xiêng My, với nhiều hình thức như: Xây dựng ngân hàng bò sinh sản; vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xã xóa nhà tranh tre, trao tặng máy vi tính, máy in, máy photocopy cùng hàng trăm suất quà hỗ trợ người nghèo tại địa phương mỗi dịp Tết…

Đây là năm thứ 11, Báo Nghệ An đồng hành với xã Xiêng My giai đoạn tiếp theo trong chương trình giúp đỡ xã nghèo, phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: “Việc giúp đỡ, hỗ trợ xã Xiêng My vừa là trách nhiệm và tình cảm của mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đồng thời mong muốn những món quà nhỏ sẽ góp phần động viên, chia sẻ, mang đến cái Tết đầm ấm, vui tươi đến với bà con.

Thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đồng hành với xã Xiêng My trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; đặc biệt thực hiện thành công mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Thay mặt lãnh đạo xã và người dân, ông Lô Bá Lịch – Chủ tịch UBND xã Xiêng My trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong suốt thời gian qua. Nhờ sự hỗ trợ của Báo Nghệ An, xã có thêm điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống người dân; nhiều hộ gia đình có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.