Báo Nghệ An, Viettel Nghệ An trao 60 suất quà Tết người nghèo ở huyện Đô Lương và TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, Báo Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An tổ chức chương trình trao quà Tết Vì người nghèo tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh và xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết, dịp này, Báo Nghệ An kết nối với Viettel Nghệ An trao 60 suất quà Tết và ấn phẩm Báo Nghệ An Xuân Quý Mão 2023 cho các hộ nghèo, hộ có hoàn khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hưng Lộc (TP. Vinh) và xã Quang Sơn (Đô Lương).

Những món quà nhỏ là tấm lòng của cán bộ, nhân viên 2 đơn vị gửi đến các hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Chia sẻ tại chương trình trao quà Tết Vì người nghèo, Thượng tá Hoàng Trọng Dũng - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Triết lý của Viettel là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, trong những năm qua, Viettel Nghệ An triển khai nhiều chương trình hoạt động từ thiện, xã hội thiết thực, ý nghĩa. Dịp Tết Quý Mão 2023, Viettel Nghệ An cũng ủng hộ Quỹ Tết Vì người nghèo của tỉnh hàng trăm triệu đồng.

Mong rằng những món quà gửi gắm tình cảm của Viettel Nghệ An góp phần giúp cho người nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan, đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầm ấm, đủ đầy, vui tươi hơn".

Chia sẻ khó khăn với bà con, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An gửi lời chúc các hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết đầm ấm, an vui, đồng thời nhấn mạnh Báo Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để có thêm nhiều chương trình từ thiện xã hội thiết thực, ý nghĩa; góp phần động viên, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Năm nay, Báo Nghệ An vận động, kết nối với các nhà hảo tâm trao 570 suất quà Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão, với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp, vui tươi./.