Xã hội Báo Nghệ An với sứ mệnh mới, tầm nhìn mới Bước vào kỷ nguyên số, Báo Nghệ An mang trong mình sứ mệnh và trách nhiệm mới khi không chỉ giữ vai trò là kênh thông tin chủ lực của tỉnh, mà còn tiên phong trên hành trình chuyển đổi số. Sự thay đổi này không chỉ là cải tiến về công nghệ, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả và góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961-10/11/2024), Báo Nghệ An đón nhận những ý kiến tâm huyết từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An.

Tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng độc giả

Với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, Báo Nghệ An đã bám sát định hướng, chủ động, tích cực, nâng cao nhận thức về hệ tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm cách mạng và cổ vũ hành động cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy “ Thông qua những tác phẩm báo chí đầy tâm huyết, Báo đã trở thành cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, giúp mọi chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống của người dân.

Báo Nghệ An cũng đã phát huy tốt vai trò định hướng thông tin chính thống của hệ thống báo chí, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức nhằm cung cấp thường xuyên, có hệ thống cho công chúng các thông tin chính thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu toàn diện của quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Điều này đã giúp Báo Nghệ An khẳng định vai trò lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng và truyền thông, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Thông qua các bài viết và chuyên đề chất lượng, kịp thời, Báo đã cung cấp những góc nhìn sắc bén, toàn diện, góp phần vào việc định hướng nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sở dĩ Báo Nghệ An có thể làm tốt nhiệm vụ quan trọng này là bởi đã xây dựng được niềm tin bền vững trong lòng độc giả. Niềm tin ấy được bồi đắp qua từng bài viết chính xác, chân thực, phản ánh sâu sắc những vấn đề của địa phương cũng như những đổi thay tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội. Thông qua những tác phẩm báo chí đầy tâm huyết, Báo đã trở thành cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, giúp mọi chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống của người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An thăm gian hàng Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2023. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Điều làm nên thành công của Báo Nghệ An còn là luôn nỗ lực lan tỏa, cổ vũ những tấm gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, việc nêu gương được lan tỏa, làm sáng lên thông điệp “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi các luồng thông tin tiêu cực, độc hại, sai trái, thù địch, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng. Những nỗ lực này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và xây dựng một xã hội ngày càng văn minh nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng đổi mới và sáng tạo để giữ vững vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đoàn kết, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, tạo động lực xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển toàn diện trong tình hình mới.

Tăng sức mạnh truyền thông từ công tác chuyển đổi số

Có thể thấy, thời gian qua, Báo Nghệ An đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong công cuộc chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của độc giả.

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An. Ảnh: NVCC “ Báo Nghệ An đã khẳng định được sức hấp dẫn vượt trội về nội dung và hình thức, đáp ứng tốt yêu cầu của báo chí hiện đại.

Chuyển đổi số không chỉ giúp Báo mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, lan tỏa thông tin một cách nhanh chóng, toàn diện mà còn củng cố vững chắc vị thế là kênh thông tin chủ lực, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong tỉnh. Năm 2023, Báo Nghệ An đã vinh dự nằm trong tốp đầu các cơ quan báo chí địa phương về mức độ trưởng thành chuyển đổi số (theo đánh giá của Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông). Điều này đánh dấu bước phát triển đột phá của Báo Nghệ An trong việc ứng dụng công nghệ, mở rộng khả năng truyền thông đa phương tiện.

Báo Nghệ An đã thực hiện tốt phương châm “Lấy độc giả làm trung tâm, lấy công nghệ làm cốt lõi, lấy nội dung làm chủ đạo". Tòa soạn đã tích cực cải tiến quy trình xuất bản, tối ưu hóa giao diện điện tử, phát triển các chuyên mục Podcast, Short video, Emagazine... Nhờ những đổi mới này, Báo Nghệ An đã khẳng định được sức hấp dẫn vượt trội về nội dung và hình thức, đáp ứng tốt yêu cầu của báo chí hiện đại.

Một điểm nổi bật trong chiến lược chuyển đổi số của Báo Nghệ An là sự ra mắt của chuyên trang báo chí dữ liệu như: Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An, Chuyên trang Xô viết Nghệ Tĩnh. Đây là bước tiến đặc biệt quan trọng trong việc lưu trữ, phân tích và trình bày dữ liệu báo chí, giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Các chuyên trang báo chí dữ liệu không chỉ là công cụ phục vụ độc giả hiện tại mà còn là tài nguyên quý về lịch sử và sự kiện, hỗ trợ công tác nghiên cứu và giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Việc xây dựng chuyên trang này cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số báo chí mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ban, sở, ngành chúc mừng Báo Nghệ An ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Thời gian tới, mong rằng Báo Nghệ An sẽ tiếp tục tiên phong trong công tác chuyển đổi số, không ngừng cải tiến và cập nhật những giải pháp công nghệ hiện đại để tăng cường hiệu quả truyền thông, từ đó khẳng định giá trị của kênh thông tin chất lượng, uy tín trong kỷ nguyên số. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 8/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các cơ quan báo chí Nghệ An, nhằm xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; đổi mới trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số.

Chất lượng, niềm tin tạo nên thương hiệu

Là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, thời gian qua, Báo Nghệ An đã đem đến với cho công chúng những thông tin chính thống nhanh nhạy, chính xác và bổ ích. Báo Đảng Nghệ An tiếp tục sứ mệnh định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận giữa bạt ngàn thông tin đúng - sai trên mạng xã hội.

Bà Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: NVCC “ Trong dòng chảy 63 năm, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên đã cùng nhau xây dựng nên tờ báo Đảng Nghệ An không ngừng phát triển.

Để làm nên thành quả đó, Ban Biên tập đã xây dựng, đào tạo nên đội ngũ cán bộ, phóng viên có trình độ năng lực, tác phong chuyên nghiệp, sẵn sàng dấn thân, không ngại gian khổ. Phóng viên bám địa bàn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đem đến cho bạn đọc những thông tin chân thực và sinh động về mọi mặt của cuộc sống, đồng thời, phản biện tích cực đối với những sai phạm ở cơ sở. Chính những yếu tố này đã góp phần tạo nên các tác phẩm báo chí chất lượng. Điều đó được khẳng định qua các giải báo chí Trung ương, địa phương những năm gần đây, Báo Nghệ An liên tục đạt các giải cao như Giải Báo chí Quốc gia, Búa liềm vàng, Giải Báo chí Diên Hồng, Giải Báo chí Nghệ An…

Điều trân trọng là phóng viên Báo Nghệ An khi tác nghiệp ở cơ sở đều giữ được đạo đức nghề nghiệp, tạo được uy tín với cơ sở.

Kênh YouTube Báo Nghệ An đã trở thành địa chỉ tin cậy để tiếp cận những thông tin chính xác, kịp thời, chuyên sâu của hàng triệu người trên địa bàn trong, ngoài tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong dòng chảy 63 năm, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên đã cùng nhau xây dựng nên tờ báo Đảng Nghệ An không ngừng phát triển. Với một tập thể Ban Biên tập năng động, đoàn kết, cộng sự, một đội ngũ cán bộ, phóng viên tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh, cùng sự quan tâm của tỉnh, chất lượng thông tin của Báo Nghệ An ngày càng được khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ. Ngoài các sản phẩm như nhật báo, cuối tuần, các nền tảng số của báo phát triển mạnh mẽ như báo Nghệ An điện tử, kênh YouTube, Facebook, TikTok, Spodtify… tất cả đã góp phần khẳng định thương hiệu báo Đảng Nghệ An trong lòng bạn đọc với niềm tin tuyệt đối.

Tin rằng, với những thành quả đã đạt được, Báo Nghệ An sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và tổ chức truyền thông chính sách mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.