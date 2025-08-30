Văn hóa Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Ngày Quốc khánh trong mùa thu lịch sử Báo Nhân Dân chính thức ra mắt chuyên trang Ngày Quốc khánh trong mùa thu lịch sử tại địa chỉ https://quockhanh.nhandan.vn.

Sự kiện ra mắt chuyên trang là hoạt động thiết thực của Báo Nhân Dân, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Đây là công trình báo chí hiện đại, nhằm tri ân quá khứ, khẳng định hiện tại và khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chuyên trang được thiết kế theo hướng báo chí dữ liệu sinh động, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận những cột mốc lịch sử quan trọng. Nội dung phản ánh dòng chảy lịch sử Việt Nam: từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, qua kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, để hôm nay đất nước đang vươn mình mạnh mẽ.

Suốt chặng đường đó, tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc luôn là nguồn sáng dẫn dắt Việt Nam vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Chuyên trang đặc biệt gồm 8 chuyên mục chính:

Cách mạng Tháng Tám: Tái hiện khí thế hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử.

Ngày Quốc khánh: Khắc họa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Vị thế, cơ đồ của Việt Nam: Ghi nhận bước tiến và thành tựu của đất nước.

Tiến vào kỷ nguyên vươn mình: Phản ánh sự đổi mới, hội nhập quốc tế.

Tin tức: Cập nhật sự kiện, hoạt động kỷ niệm trên cả nước.

Nhật ký Cách mạng Tháng Tám: Những ghi chép, hồi ức giàu giá trị lịch sử.

Hỏi - đáp: Tương tác, giải đáp về các sự kiện lịch sử trọng đại.

Multimedia: Hình ảnh, video, đồ họa trực quan.

Chuyên trang "Ngày Quốc khánh trong mùa thu lịch sử" của Báo Nhân Dân không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là kênh truyền tải tinh thần yêu nước, khát vọng dựng xây đất nước hùng cường đến thế hệ hôm nay và mai sau.

Đây cũng là cách để lan tỏa niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.