Kinh tế Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa, Trung Quốc ngập lụt Bão Ragasa quét qua châu Á, gây thiệt hại nặng nề, hồ chứa vỡ ở Đài Loan, hàng triệu người sơ tán và lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc.

Bão Ragasa: Cơn bão mạnh nhất năm 2025

Ngày 24/9, Bão Ragasa, siêu bão nhiệt đới mạnh nhất từ đầu năm, đã càn quét Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Macau và miền nam Trung Quốc. Với gió giật dữ dội, mưa lớn kéo dài và lũ quét, cơn bão để lại hậu quả nặng nề cho hàng chục triệu người dân.

Đài Loan: Hồ chứa vỡ, hàng trăm người mất tích

Tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, mưa lớn gây lở đất nghiêm trọng và khiến một hồ chứa khổng lồ bị vỡ. Dòng nước ào ạt cuốn trôi cầu, cây cối và phương tiện, khiến ít nhất 14 người tử vong và 124 người mất tích.

Hồ chứa này có sức chứa tới 91 triệu tấn nước, tương đương 36.000 bể bơi Olympic. Khi tràn, nó đã xả ra khoảng 60 triệu tấn nước, gây ngập lụt trên diện rộng.

Chính quyền Đài Loan khẩn cấp điều động 340 binh sĩ đến hỗ trợ cứu hộ. Riêng tại thị trấn Quang Phục, gần 60% dân số buộc phải trú ẩn trên tầng cao trong nhà, số còn lại phải tạm lánh tại nhà người thân. Hình ảnh quân nhân dùng xe thiết giáp gõ cửa từng nhà phát nước và mì gói cho thấy cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Thành phố Hong Kong tê liệt trong siêu bão

Hong Kong phải phát cảnh báo bão cấp 10 vào rạng sáng 24-9. Chính quyền mở 49 điểm trú ẩn, đón hơn 730 người dân. Hơn 120 vụ cây đổ và sạt lở nhỏ được ghi nhận, nhiều khu vực ven biển chìm trong nước.

Hơn 500 chuyến bay bị hủy, trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Trước khi bão đến, cảnh tượng người dân mua sắm vội vã khiến các kệ hàng trống rỗng.

Macau và miền nam Trung Quốc: Hàng triệu người sơ tán

Macau cũng phát cảnh báo bão cấp 10, nhiều sòng bạc phải đóng cửa, du khách buộc ở yên trong khách sạn. Ở Quảng Đông, hơn 770.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Các thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan - nơi sinh sống của khoảng 50 triệu dân đều chịu ảnh hưởng nặng.

Hệ thống đường sắt cao tốc, trường học, giao thông hàng không đều tạm dừng. Nhiều chuyến bay quốc tế, trong đó có của Singapore Airlines, đã bị hủy. Chính quyền phải chuẩn bị lều bạt, giường gấp, nhu yếu phẩm để ứng phó khẩn cấp.

Bão Ragasa đã khiến ít nhất 17 người tử vong trên toàn khu vực, hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Với sức tàn phá dữ dội, Ragasa trở thành lời cảnh báo về sự mong manh của cơ sở hạ tầng và nhu cầu cấp thiết trong việc chuẩn bị đối phó với thiên tai tại châu Á.