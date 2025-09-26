Thứ Sáu, 26/9/2025
Bão số 10 Bualoi cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh hiếm gặp

Quang An (Tổng hợp) 26/09/2025 20:56

Không giống như cơn bão số 9 bị suy yếu trước khi vào bờ, cơn bão tên quốc tế Bualoi - cơn bão số 10 hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để mạnh lên.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh hiếm gặp và đi qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động; hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5.

Ngay trong chiều nay, ngày 26/9, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó.

dbqg_xtnd_20250926_2000.gif

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cơn bão số 10 di chuyển rất nhanh lên đến 30 km/h nên việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền phải tiến hành rất khẩn trương. Ngoài ra, công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng bến bãi, chặt tỉa cây xanh xả nước tại các hồ chứa phải tiến hành sớm.

Các địa phương cần lưu ý gia cố, đảm bảo an toàn đối với các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp.

Đây được xem là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm trơ
Nghệ An bị thiệt hại nặng sau bão số 3 và số 5 vừa qua. Ảnh: Quang An

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên BCĐ Phòng thủ dân sự Quốc gia nhận định, theo kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Thứ trưởng lưu ý, người dân tuyệt đối không chủ quan trước cơn bão số 10. Các địa phương cần tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Tại phường Cửa Lò, trận mưa trong sáng 17/8 cũng đã khiến nhiều tuyến đường như Bình Minh, Sào Nam... ngập nặng, lực lượng chức năng phải căng dây để cấm phương tiện qua lại. Ảnh: P.V
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An sau bão số 5. Ảnh: Quang An

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Đặc biệt cần đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, giúp cho công tác chỉ đạo được thông suốt khi khu vực bị ảnh hưởng có khả năng bị chia cắt rất lớn.

