Kinh tế Chuyên gia nhận định về BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 và các chỉ đạo ứng phó Chuyên gia dự báo khả năng BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Về địa điểm đổ bộ, khả năng bão BUALOI - Bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng bão BUALOI - Bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật bão sẽ di chuyển vào miền Trung.

Tuy nhiên, khả năng Bão số 10 - Bão Bualoi mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, các dự báo hiện nay cho thấy cường độ cực đại của bão BUALOI không mạnh như bão RAGASA. Tuy nhiên, để có dự báo chính xác hơn thì cần đến thời điểm bão mạnh hơn, có tổ chức mây ổn định, cấu trúc bão hoàn thiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục giám sát và cập nhật về diễn biến bão BUALOI và khoảng ngày 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông.

Chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành Văn bản số 04/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang (bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI gần biển Đông.

Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với bão BUALOI, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các tỉnh duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Khả năng bão BUALOI sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Dự báo diễn biến bão BUALOI - Bão số 10 (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờngày 26/9 Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, có khả năng mạnh thêm 13,1N-124,5E Cấp 13, giật cấp 16 07 giờngày 27/9 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h, di chuyển vào Biển Đông 14,7N-118,1E Cấp 12, giật cấp 15 Vĩ tuyến: 12,5-17,0N; phía Đông kinh tuyến 116,0E Cấp 3: phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông 07 giờngày 28/9 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h, có khả năng mạnh thêm 15,9N-112,3E Cấp 12-13, giật cấp 16 Vĩ tuyến: 13,0-18,0N; phía Đông kinh tuyến 110,0E Cấp 3: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)

Bão BUALOI - Bão số 10 còn có khả năng mạnh thêm

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, tính từ đêm 26/10 bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo nguy cơ tác động của bão BUALOI (bão số 10)

Do ảnh hưởng của bão BUALOI từ tối và đêm ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông