Tin bão số 10 - bão BUALOI
Đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Hồi 01h ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 11,9°N; 125,2°E, trên khu vực miền Trung Philippines.
- Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14.
- Di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30 km/h.
- Dự báo: đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
📍 Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới)
- 01h ngày 27/9: đi Tây Tây Bắc 25–30 km/h, vào Biển Đông. Vị trí 13,8°N–118,9°E, sức gió cấp 11, giật cấp 14.
▪ Vùng nguy hiểm: 11,5–16,5°N; Đông kinh tuyến 116,5°E.
▪ Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông).
- 01h ngày 28/9: đi Tây Tây Bắc 25–30 km/h, có khả năng mạnh lên. Vị trí 15,8°N–112,5°E, sức gió cấp 12, giật cấp 15.
▪ Vùng nguy hiểm: 12,0–19,0°N; Đông kinh tuyến 110,0°E.
▪ Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc & Giữa Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa).
- 01h ngày 29/9: đi Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí 18,3°N–107,4°E, sức gió cấp 12–13, giật cấp 16.
▪ Vùng nguy hiểm: 12,5–21,0°N; Tây kinh tuyến 115,0°E.
▪ Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (Tây Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi).
📍 Cảnh báo (72–120 giờ tới)
Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc 20–25 km/h, cường độ suy yếu dần.
📍 Tác động dự báo
🌊 Gió mạnh, sóng lớn
- Từ chiều tối 26/9: vùng biển phía Đông Bắc & Giữa Biển Đông có gió cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.
- Vùng gần tâm bão: gió cấp 10–12, giật cấp 15, sóng cao 5–7 m; biển động dữ dội.
- Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.