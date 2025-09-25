Kinh tế Tin bão số 9 Ragasa mới nhất lúc 10h00 hôm nay 25/9/2025: Cách Quảng Ninh 40km Tin bão Ragasa lúc 10h00 hôm nay 25/9/2025: Bão Ragasa đang cách Quảng Ninh 40 km, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9. Mưa rất to tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 25/9, tâm bão Ragasa nằm ở khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Ảnh hưởng của bão Ragasa đến đất liền

Do tác động của bão Ragasa, Bắc vịnh Bắc Bộ xuất hiện mưa bão. Các khu vực khác như Hoàng Sa, Trường Sa, nam vịnh Bắc Bộ và dọc bờ biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau đều có mưa rào và dông rải rác.

Trong những cơn dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng cao trên 2m có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai trong 24h tới

Trong ngày và đêm 25/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-3m khiến khu vực này biển động mạnh, tuy nhiên dự báo gió sẽ giảm dần về đêm.

Ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cần Thơ và khu vực giữa, nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa), gió Tây Nam duy trì ở cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m.

Còn tại phía Bắc Biển Đông, gió Đông Nam đến Đông có lúc đạt cấp 6, giật cấp 7-8, gây biển động với sóng cao từ 2-4m.

Ngày 26/9, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và Nam Biển Đông tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Đặc biệt, từ trưa chiều cùng ngày, vùng phía Đông Bắc và phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, gần tâm bão Ragasa có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được đánh giá cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và cấp 2 ở các khu vực khác. Riêng tác động do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được dự báo ở cấp 1.

Dự báo mưa lớn trong 48 giờ tới

Từ sáng 25/9 đến đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100–200mm, một số nơi có thể vượt 300mm. Cảnh báo mưa cực lớn trên 100mm/3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập úng.

Ngoài ra, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối 25/9 sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn kèm theo khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa to kéo dài dễ gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Tại các sông, suối nhỏ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc là rất cao.

Từ ngày 27/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo giảm dần, nhưng những tác động từ bão Ragasa vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để hạn chế thiệt hại.