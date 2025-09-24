Thứ Tư, 24/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Hà Nội có mưa to đến rất to vào trưa mai 25/9 do siêu bão Ragasa

Quốc Duẩn 24/09/2025 22:44

Khoảng sáng mai (25/9), tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ. Tại Hà Nội, mưa sẽ tăng dần từ khoảng trưa 25/9, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng sáng mai (25/9), tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, dự kiến cường độ bão còn khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14.

kttv.gov.vn-upload-article-sovientham-2025-9-24-_0937.png

Mưa lớn diện rộng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Đêm nay, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng bắt đầu có mưa. Riêng Hà Nội dự báo nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to kèm dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, gần sáng tăng lên cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất giảm mạnh còn 27-29°C. Từ trưa 25/9, lượng mưa gia tăng, tổng lượng dự báo từ 100-250 mm, có nơi vượt 400 mm.

Cảnh báo lũ trên sông và nguy cơ ngập úng

Từ 24-27/9, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện lũ, biên độ dâng 4-7 m ở thượng lưu, 2-4 m ở hạ lưu. Một số sông như Thao, Lô, thượng lưu Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi và Mã có khả năng lên báo động 2-3. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng, lũ quét tại suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Khu vực sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn thuộc Lào Cai và Yên Bái có khả năng hứng mưa rất to, dễ gây lũ quét và sạt lở. Tại Hà Nội, người dân cần đề phòng ngập úng ở nội thành, chủ động phương án di chuyển an toàn trong những ngày mưa lớn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa, Trung Quốc ngập lụt

Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa, Trung Quốc ngập lụt

Tin bão Ragasa lúc 12h00 hôm nay 24/9/2025: Tiến gần Quảng Ninh, rủi ro thiên tai cấp 4

Tin bão Ragasa lúc 12h00 hôm nay 24/9/2025: Tiến gần Quảng Ninh, rủi ro thiên tai cấp 4

Siêu bão Ragasa sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở Nghệ An

Siêu bão Ragasa sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở Nghệ An

Đọc tiếp

Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa, Trung Quốc ngập lụt

Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa, Trung Quốc ngập lụt

Tin bão Ragasa lúc 12h00 hôm nay 24/9/2025: Tiến gần Quảng Ninh, rủi ro thiên tai cấp 4

Tin bão Ragasa lúc 12h00 hôm nay 24/9/2025: Tiến gần Quảng Ninh, rủi ro thiên tai cấp 4

Siêu bão Ragasa sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở Nghệ An

Siêu bão Ragasa sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở Nghệ An

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Hà Nội có mưa to đến rất to vào trưa mai 25/9 do siêu bão Ragasa

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO