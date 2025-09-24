Kinh tế Hà Nội có mưa to đến rất to vào trưa mai 25/9 do siêu bão Ragasa Khoảng sáng mai (25/9), tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ. Tại Hà Nội, mưa sẽ tăng dần từ khoảng trưa 25/9, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng sáng mai (25/9), tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, dự kiến cường độ bão còn khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Mưa lớn diện rộng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Đêm nay, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng bắt đầu có mưa. Riêng Hà Nội dự báo nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to kèm dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, gần sáng tăng lên cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất giảm mạnh còn 27-29°C. Từ trưa 25/9, lượng mưa gia tăng, tổng lượng dự báo từ 100-250 mm, có nơi vượt 400 mm.

Cảnh báo lũ trên sông và nguy cơ ngập úng

Từ 24-27/9, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện lũ, biên độ dâng 4-7 m ở thượng lưu, 2-4 m ở hạ lưu. Một số sông như Thao, Lô, thượng lưu Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi và Mã có khả năng lên báo động 2-3. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng, lũ quét tại suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Khu vực sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn thuộc Lào Cai và Yên Bái có khả năng hứng mưa rất to, dễ gây lũ quét và sạt lở. Tại Hà Nội, người dân cần đề phòng ngập úng ở nội thành, chủ động phương án di chuyển an toàn trong những ngày mưa lớn.