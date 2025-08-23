Kinh tế Bão số 5 sẽ gây gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15 Sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 năm 2025, có tên quốc tế là Kajiki.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12, giật cấp 15.

Hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển này đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự kiến mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Quang An

Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ xuất hiện hiện tượng nước dâng do bão, cao từ 0,5-1,0m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) dự báo đạt 3,2-3,6m; tại Hòn Ngư (Nghệ An) đạt 3,3-3,7m; tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) đạt 3,1-3,4m; và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) đạt 1,7-2,0m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều ngày 25/8.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Trong khoảng thời gian từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Miền Tây Nghệ An vừa trải qua một trận mưa lũ kỷ lục trong tháng 7/2025. Ảnh: Quang An

Các chuyên gia cảnh báo, thời tiết trên biển cũng như vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi phương tiện, công trình hoạt động trong khu vực như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè nuôi trồng thủy sản, đê kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện, công trình này có nguy cơ cao bị lật úp, hư hỏng, phá hủy hoặc ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.