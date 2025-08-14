Kinh tế Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới

Dự báo, trong 10 ngày tới (từ ngày 14 đến ngày 24/8), tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Ngày 14/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công văn số 172/VP- PCTT, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Công văn nêu rõ: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới (từ ngày 14 đến ngày 24/8) có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới) và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực phía Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong khi đó, thời gian qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã miền núi phía Tây.

Thời gian qua, các xã miền núi phía Tây của tỉnh đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng



Để chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ngay những nội dung sau:



Đối với tuyến biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với đất liền: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.