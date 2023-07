Bắt 2 đối tượng giết người rồi bỏ trốn sang nước ngoài

(Baonghean.vn) - Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế là hai nghi can trong vụ án giết người (ngày 08/5/2023) tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bỏ trốn sang Campuchia. Sau gần 60 ngày truy tìm, 2 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 12/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hồ Ngọc Sao (SN 1986) và Nguyễn Văn Thế (SN 1994) cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó rạng sáng 09/5/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ Công an huyện Hưng Nguyên với nội dung: Vào khoảng 21h ngày 08/5/2023, trong quá trình ngồi uống bia tại một nhà hàng thuộc xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, anh Nguyễn Xuân H. (SN 1980) trú tại xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên cùng một số người bạn có xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên trú ở xã khác cũng đang ngồi uống bia cùng nhà hàng. Hậu quả, anh H. bị hai thanh niên này dùng dao đâm, chém nhiều nhát. Sau đó, hai thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, đến 3 giờ sáng 9/5/2023 thì anh H. tử vong.

Tang vật trong chuyên án được cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xác lập chuyên án, ngay trong ngày 09/5/2023, Ban chuyên án đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra bước đầu cơ quan Công an xác định 2 đối tượng Hồ Ngọc Sao (SN 1986) và Nguyễn Văn Thế (SN 1994) cùng trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên là 2 nghi can đã trực tiếp đâm, chém dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Xuân H. Đáng nói, sau khi gây án, cả 2 đối tượng này đã rời khỏi địa phương sau đó vượt biên theo đường tiểu ngạch để trốn sang nước ngoài.

Hai đối tượng Hồ Ngọc Sao (trái) và Nguyễn Văn Thế. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau thời gian thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ hai đối tượng Hồ Ngọc Sao, Nguyễn Văn Thế để điều tra về hành vi giết người. Tang vật thu giữ 1 con dao là hung khí gây án, 1 xe mô tô và một số tang vật khác liên quan đến chuyên án.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.