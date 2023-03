Bắt 5 đối tượng đánh bạc 300 triệu đồng dưới hình thức ghi lô đề

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc, bắt giữ 5 đối tượng. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là khoảng 300 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, Công an Quỳ Hợp phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Hầu hết các giao dịch đều được các đối tượng thực hiện qua các phần mềm như Zalo, Messenger, Telegram… Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi lần giao dịch, các đối tượng đều xoá mọi tin nhắn và thông tin liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Với mục tiêu ngăn chặn hoạt động phạm tội nhanh nhất, không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, sau một thời gian điều tra, chiều 11/3/2023, tại thị trấn Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Vũ Thị Thúy (SN 1979), Hoàng Thị Ngọc (SN 1980), Đậu Thị Lan (SN 1974), Đinh Văn Giáo (SN 1991) và Hồ Thị Thúy Vân (SN 1970). Các đối tượng đều trú tại huyện Quỳ Hợp. Tang vật thu giữ 9 điện thoại di động và 2 xe mô tô.

Bước đầu, ban chuyên án đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là khoảng 300 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng: Vũ Thị Thúy, Hoàng Thị Ngọc và Đinh Văn Giáo để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.