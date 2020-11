Bắt bảo vệ khách sạn lấy trộm 80 điện thoại di động

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Khoảng 6h sáng ngày 11/11, Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình nhận được tin báo của anh Nguyễn Thanh Hải, chủ cửa hàng điện thoại di động Long Hải, tại địa chỉ số 157 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới trình báo tại cơ sở xảy ra vụ mất trộm tài sản.

Kẻ gian đã phá cửa cuốn đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 80 điện thoại di động các loại và 2 máy tính xách tay, tổng trị giá mất trộm là khoảng 250 triệu đồng.



Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Phú đã tổ chức lực lượng điều tra, truy xét nóng.Sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng nghi vấn Nguyễn Đình Trưởng, là nhân viên bảo vệ tại một khách sạn trên địa bàn TP. Đồng Hới.Bước đầu triệu tập, Nguyễn Đình Trưởng loanh quanh chối tội, ngoan cố, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được của cơ quan Công an nên đối tượng Trưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Cùng thời điểm trên, Công an TP. Đồng Hới đã thu giữ đầy đủ các tang vật, tài liệu có liên quan đến vụ trộm và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, đối tượng Nguyễn Đình Trưởng đã có 1 tiền án về tội giết người.