Thắng đậm Đắk Lắk, U21 Sông Lam Nghệ An giành vé vào Tứ kết

(Baonghean.vn) -Thắng Đắk Lắk với tỷ số đậm 5-0, U21 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào Tứ kết Giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2023. Trận đấu ở lượt 3, bảng C giữa U21 Đắk Lắk và U21 Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 15h00 ngày 23/9 trên sân Vinh.

Đội hình xuất phát của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Trước khi bước vào lượt trận cuối bảng C, vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh Niên 2023, U21 Sông Lam Nghệ An đang tạm xếp thứ 2, với 3 điểm, cùng số điểm với U21 Long An nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, U21 Đắk Lắk qua 2 trận đấu vẫn chưa có được điểm và xếp ở cuối bảng.

Hồ Văn Cường được vào sân ngay từ đầu, mang đến lối chơi hiệu quả cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Theo điều lệ giải, để chắc suất giành tấm vé vào vòng Tứ kết U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An cần có ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu ở lượt trận cuối của bảng C. Dẫu vậy, đội bóng xứ Nghệ gặp đôi chút bất lợi khi thủ môn Văn Việt và tiền đạo Phan Xuân Đại không thể ra sân do chấn thương. Người thay thế lần lượt là thủ môn Chu Văn Tấn và tiền đạo Phan Duy Hào. Bên cạnh đó, Ban Huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An cũng đưa ra một số thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát. Trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh lần đầu tiên được ra sân tại giải năm nay để thay cho Võ Tất Thắng. Hai cầu thủ mới 17 tuổi là Trọng Sơn và Trọng Tuấn cũng được đá chính để thay cho Ngô Văn Bắc và Viết Mạnh. Đặc biệt, Hồ Văn Cường được Ban Huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An tin dùng trong đội hình xuất phát.

Dù thiếu vắng một vài trụ cột, nhưng với lực lượng hiện có, đội bóng xứ Nghệ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Điều này được thể hiện ngay khi bóng lăn trên sân Vinh. U21 Sông Lam Nghệ An như thường lệ vẫn chủ động kiểm soát trận đấu và dâng cao tấn công dồn ép đối thủ ngay từ đầu.

Nhiều cơ hội được các chân sút xứ Nghệ tạo ra trước khung thành của Quốc Bảo bên phía Đắk Lắk. Có thể kể đến như cú đánh đầu cận thành của Trọng Tuấn ở phút thứ 10 của trận đấu. Ngoài ra, Hồ Văn Cường, Nguyễn Trọng Sơn cũng sở hữu những tình huống có thể mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, do thiếu đi chút may mắn, các pha dứt điểm của họ đều không thể chiến thắng được thủ môn đối phương.

Nguyễn Trọng Sơn lập cú đúp góp công vào chiến thắng 5-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Phải đến phút 30 của trận đấu, Trọng Sơn mới mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Sau hàng loạt pha phối hợp ở trung lộ, bóng được luân chuyển ra biên cho Mai Hoàng. Hậu vệ mang áo số 13, thực hiện đường chuyền về phía cột 2 cho Trọng Sơn. Pha khống chế hợp lý và dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ sinh năm 2006 đã không cho thủ môn Quốc Bảo có cơ hội để cản phá.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U21 Sông Lam Nghệ An như cởi bỏ được áp lực, vì thế đã thi đấu đầy thanh thoát, qua đó, tạo ra nhiều pha tấn công có tính đa dạng cao. Phút 36, một lần nữa Trọng Sơn lập công để nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng đến từ dàn xếp tấn công bên cánh phải, Trọng Sơn nhận bóng trong khu vực cấm, rồi tung cú dứt điểm chìm, hạ gục thủ thành Quốc Bảo.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Phan Duy Hào còn tạo ra một cơ hội ăn bàn mười mươi, nhưng cú ra chân của tiền đạo này lại đưa bóng tìm đến xà ngang. Vì thế, kết quả 2-0 nghiêng về U21 Sông Lam Nghệ An vẫn được giữ nguyên sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Phan Duy Hào hoạt động năng nổ trên hàng công của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Bước vào hiệp 2, ngay ở phút thứ 50, Phan Duy Hào tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha đột phá cá nhân đầy tốc độ, kỹ thuật ở bên cánh trái của tiền đạo mang áo số 8. Trước khi đưa được bóng vào lưới của Đắk Lắk, Duy Hào đã có pha dứt điểm trái phá, khiến thủ thành Quốc Bảo không có cơ hội cản phá.

Sau đó 5 phút, từ tình huống lộn xộn trước khung thành của đối phương, Văn Thành đã nhanh chân chạm bóng chính xác, làm tung lưới U21 Đắk Lắk nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Niềm vui chiến thắng của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Chưa dừng lại ở đó, phút 70, Hải Đăng tiếp tục lập công để nâng tỷ số lên thành 5-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng được thực hiện từ cú cứa lòng đẹp mắt, ở ngoài vòng cấm của tiền vệ mang áo số 16, bóng đi vào góc cao khung thành khiến thủ môn Quốc Bảo dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Những phút cuối trận, khi đã đảm bảo được khoảng cách an toàn, U21 Sông Lam Nghệ An chủ động giảm nhịp độ và 5-0 nghiêng về U21 xứ Nghệ là kết quả cuối cùng.

Với chiến thắng đậm trước Đắk Lắk, U21 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng Tứ kết Giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2023./.