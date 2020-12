Bắt đối tượng chống phá Nhà nước

Chiều 17/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh, SN 1982, ngụ tại số 85, đường Khương Minh Ngọc, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An), để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.