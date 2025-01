Tổng kết, bàn giao dự án tài trợ trồng dược liệu dưới tán rừng ở Tương Dương

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên quốc gia Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP-GEF/SGP); đại diện Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, các đơn vị điều hành, thực hiện dự án; lãnh đạo UBND huyện và các xã thụ hưởng dự án.

Dự án “Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An” được triển khai tại 2 xã Yên Hoà, Nga My của huyện Tương Dương. Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, Dự án đã ban hành được 6 quy chế quản lý 5.495 ha rừng bền vững; có 285 người, hơn 600 hộ gia đình được nâng cao năng lực về phát triển dược liệu; Quỹ quay vòng với 612 triệu đồng được vận hành, bàn giao cho Hội LHPN các xã Nga My và Yên Hòa quản lý và phát triển; ươm giống 5 loại cây dược liệu quý như: 15.000 cây ba kích tím, 2.200 cây hoài sơn, 3.500 cây khôi nhung tía, 300 cây trà hoa vàng, giảo cổ lam.

Dự kiến, mỗi năm tới sẽ ươm thêm được 10.000 cây/vườn ươm/2 vườn; trồng được 18 ha cây dược liệu dưới tán rừng, trong đó có 4 loại cây gồm: trà hoa vàng, khôi nhung tía, ba kích và bạch hộ...

Đặc biệt, có 2 kết quả vượt dự kiến: Tổ chức chuyến tham quan học hỏi cho các cán bộ nòng cốt và những thành viên tích cực của cộng đồng trong vùng dự án (115 người, 3 doanh nghiệp lớn). Tổ chức Hội thảo kết nối 4 bên (Nhà nước, Nhà nông, Nhà Khoa học và Nhà doanh nghiệp) trong phát triển dược liệu xanh ở Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, ban cán sự các thôn, bản và nhiều hộ dân được thụ hưởng Dự án cũng như lãnh đạo huyện Tương Dương đã khẳng định hiệu quả tích cực của dự án. Đồng thời nhấn mạnh, phát triển dược liệu dưới tán rừng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là bước đi quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn văn hóa bản địa và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi chiến lược cần được nhân rộng và thực hiện một cách toàn diện để hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai; vừa mang lại nguồn sinh kế bền vững cho người dân từ trồng dược liệu dưới tán rừng.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền bày tỏ vui mừng trước những kết quả Dự án mang lại cho người dân và địa phương. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thu Huyền cũng mong rằng trong thời gian tiếp theo, các hộ gia đình cũng như địa phương được thụ hưởng Dự án cần tiếp tục xây dựng lộ trình trong việc quản lý, kết nối 4 nhà. Qua đó, không chỉ để phát huy hiệu quả, mà còn hạn chế các rủi ro và độ trễ của người dân trong các quá trình thực hiện, để tiếp tục nhân rộng hiệu quả của nguồn tài trợ, duy trì, phát huy lâu dài các kết quả của Dự án.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân, Ban điều hành Dự án tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần giúp thực hiện có hiệu quả Dự án trên địa bàn huyện.

Dự án “Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An” do Hội Phụ nữ huyện Tương Dương và Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) thực hiện. Dự án này do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) - Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) điều phối trong khuôn khổ Dự án: “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR) do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện và GEF tài trợ thông qua UNDP Việt Nam.