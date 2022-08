Bắt đối tượng gây án vào rạng sáng khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Đặng Nguyễn - Thuỳ Anh

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đến 5h30phút sáng ngày 12/8, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt thành công đối tượng vừa gây ra vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương tại địa bàn vào rạng cùng ngày…