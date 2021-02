Bắt đối tượng giết hai người trong cuộc nhậu

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức hiện đang tạm giữ nghi can Phan Thanh Minh (SN 1988, ngụ ở địa phương) và chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Công an làm rõ vụ án mạng 2 người đàn ông bị sát hại.