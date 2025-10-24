Thứ Sáu, 24/10/2025
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đường dây vận chuyển 18 bánh heroin

Phan Tuyết – Trọng Tuấn 24/10/2025 18:53

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Quyết (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu cũ, nay là xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 6 năm lẩn trốn tại Lào. Đây là đối tượng truy nã do liên quan đến việc vận chuyển 18 bánh heroin được phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh (cũ).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/5/2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên đại lộ Lê Nin thuộc xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Quyết và Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ) đi trên xe ô tô bán tải mang BKS 37C-31571 thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết lên xe ô tô bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch và một va li màu hồng chứa 18 bánh heroin, có tổng khối lượng 6408,71 gam. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và khởi tố, tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 05 đối với Nguyễn Ngọc Quyết về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

2.ảnh pv
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết được dẫn giải từ Lào về Nghệ An. Ảnh: Trọng Tuấn

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh và bắt giữ đối tượng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ dưới vỏ bọc khác để sinh sống và làm việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao đổi thông tin, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan bắt giữ đối tượng. Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22/10/2025 tại bản Đống Na Xốk, huyện Sỉ Khột Tạ Bong, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại CHDCND Lào và đơn vị chức năng nước CHDCND Lào bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết và áp giải an toàn về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

1.ảnh pv
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết. Ảnh: Phan Tuyết

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

      Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đường dây vận chuyển 18 bánh heroin

