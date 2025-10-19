Pháp luật Chuyến buôn ma túy liều lĩnh - 3 người phải trả giá Lấy vỏ bọc thu mua phế liệu, Trần Thị Kính dựng lên đường dây buôn bán ma túy, lôi kéo cả chị ruột và 1 phụ nữ lớn tuổi cùng tham gia. Bị bắt quả tang với gần 5 kg ma túy, Kính lĩnh án tử hình, 2 người còn lại nhận án chung thân. Một cái giá đắt cho những phận đời mưu sinh lạc lối.

Tạo vỏ bọc thu mua phế liệu để buôn ma túy

Trần Thị Kính (50 tuổi) và Trần Thị Lan (63 tuổi) là chị em ruột, sinh ra ở huyện Diễn Châu (cũ). Đến tuổi trưởng thành, Kính lên xã Quế Phong (Nghệ An) làm kinh tế mới, còn Lan vẫn ở lại xã Đức Châu (trước là xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) sinh sống.

Quá trình lập nghiệp tại mảnh đất mới, Kính làm nghề thu mua phế liệu. Công việc giúp người phụ nữ này kiếm sống, lo cho gia đình và có thêm nhiều mối quan hệ xã hội. Nhưng từ sau những biến cố: Bị xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ thì cuộc sống của Kính trở nên khó khăn hơn.

Sự vất vả của hai chị em càng nhân lên khi cả hai đều chung số phận góa chồng. Chồng mất, cả hai phải cáng đáng gia đình, lo cho các con. Trước áp lực cuộc sống, nợ nần trong làm ăn, Kính đã tự đẩy cuộc đời của mình vào bi kịch không lối thoát khi lao vào con đường mua bán ma túy. Kính đã dùng vỏ bọc thu mua phế liệu để buôn ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án khi bị bắt giữ. Ảnh tư liệu

Để thực hiện tham vọng đó, Kính đã liên lạc với người đàn ông tên Đạt (không rõ lai lịch) để trao đổi về việc mua bán ma túy. Hai bên thống nhất, Kính sẽ mua ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đưa về huyện Diễn Châu (cũ) cho chị gái Trần Thị Lan cất giấu, sau đó sẽ bán cho Đạt với giá 60 triệu đồng/bánh ma túy. Những ngày sau đó, Đạt đã nhiều lần chuyển tiền cho Kính qua tài khoản ngân hàng.

Trần Thị Kính không trực tiếp thực hiện việc mua bán ma túy mà lôi kéo chị gái Trần Thị Lan cùng tham gia. Ngày 1/2/2024, Kính tâm sự với chị gái: “Em nợ nhiều quá, phải làm liều một chuyến để kiếm tiền trả nợ” (ý Kính sẽ đi buôn ma túy để kiếm tiền trả nợ). Sau đó, Kính tiếp tục gọi điện cho Lan nói: “Mai em gửi hàng về, chị lấy về cất ở nhà cho em”. Trước đề nghị của em gái, Lan đồng ý.

Trưa hôm sau, bên bán gọi điện thông báo chuẩn bị giao “hàng”. Lúc này, Kính bỏ 106 triệu đồng vào thùng mỳ tôm rồi nói con gái đi giao. Sau khi nhận được tiền, bên bán hướng dẫn Kính đến sân vận động xã Quế Phong để lấy ma túy.

Lúc này, Kính gọi điện nhờ Nguyễn Thị Truyền (SN 1958, trú xã Quế Phong) đi lấy hộ bì hàng. Truyền đồng ý nên đi xe máy đến khu vực sân vận động lấy đưa về cho Kính. Khi về đến nhà, Kính nói với Truyền: “Đây là hàng cấm, cháu không dám cầm về, bà cố gắng đem về cho bà Lan rồi cháu trả tiền công cho mà lấy tiền trả nợ”. Truyền hỏi lại “Hàng cấm là hàng gì” thì Kính nói “ma túy”. Nghe vậy, Truyền không sợ hãi mà đồng ý rồi nói: “Tau già rồi, không ai để ý mô, để tau đưa về cho”.

Sau đó, Kính điện thoại cho chị gái dưới xuôi báo tin chuẩn bị tinh thần nhận ma túy, cùng lời hứa “khi nào bán được em cho ít tiền mà tiêu Tết”. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi Nguyễn Thị Truyền đang giao gần 5 kg ma túy cho Trần Thị Lan thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Kính.

Cơ quan điều tra xác định, Kính và Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 5 kg ma túy, Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép gần 5 kg ma túy.

Em lĩnh án tử, chị ngồi tù vô thời hạn

Với hành vi phạm tội trên, Trần Thị Kính và Trần Thị Lan bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Nguyễn Thị Truyền bị xét xử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, lúc đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán và vận chuyển ma túy. Bị cáo Lan khai không biết bên trong bao bì chứa ma túy mà “chỉ nhận hộ túi đồ cho em gái”. Nhưng sau đó, trước những tài liệu của cơ quan điều tra, bị cáo này đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận biết bên trong túi đồ là ma túy của em gái.

Bị cáo Trần Thị Kính (người đứng) lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Khi bị HĐXX xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Truyền khai đồng ý vận chuyển ma túy vì được bị cáo Kính hứa sẽ cho tiền. “Bị cáo nghĩ mình đã lớn tuổi, sẽ ít người để ý nên sẽ vận chuyển trót lọt”. Nhưng mọi hành vi của bị cáo này đã bị cơ quan điều tra theo dõi. Bị bắt cùng tang vật, Truyền cúi đầu nhận tội. Dù tại phiên tòa lúc đầu bị cáo không nhận tội nhưng sau đó thì thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Đây là lần thứ 2 bị cáo Nguyễn Thị Truyền hầu tòa. Trước đó, Truyền từng bị tòa tuyên phạt 5 năm về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Sau thời gian ra tù, người phụ nữ này lại quay về con đường cũ dù tuổi đã cao, có con cháu đề huề.

Phiên xét xử các bị cáo trở nên căng thẳng khi bị cáo Kính một mực chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Kính trình bày không mua bán ma túy, không chỉ đạo chị gái nhận ma túy và không nhờ Truyền vận chuyển gần 5 kg ma túy. Thái độ này của bị cáo khác với giai đoạn điều tra khi Trần Thị Kính thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, các bị cáo đều khóc khi nhắc đến các con. Bị cáo Lan trình bày hoàn cảnh một mình nuôi con sau khi chồng mất. Giờ đây, việc bị cáo vướng vào lao lý khiến tương lai của các con thêm mịt mờ. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với con cái.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa dù bị cáo Trần Thị Kính không thừa nhận hành vi mua bán ma túy, nhưng căn cứ vào các tài liệu điều tra, căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang, các bản tự khai của các bị cáo và các hồ sơ trong vụ án có đủ căn cứ khẳng định bị cáo này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Với số lượng ma túy lớn, bị cáo Trần Thị Kính bị tòa tuyên phạt án tử hình.

Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Thị Lan do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên phạt tù chung thân. Đó cũng là bản án dành cho bị cáo Nguyễn Thị Truyền về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Dù bị tuyên án tử hình, Trần Thị Kính vẫn rời tòa với vẻ lạnh lùng, dửng dưng trước tiếng khóc nghẹn của người thân phía sau. Ma túy đã đẩy người phụ nữ từng buôn phế liệu thành kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, kéo theo cả chị gái và một người quen lớn tuổi cùng vướng vòng lao lý. Gia đình ly tán, người sống mang án, kẻ đối mặt cái chết - một bi kịch không có hồi kết.