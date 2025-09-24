Pháp luật Nghệ An triệt phá đường dây ship ma túy qua mạng xã hội Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy do thiếu niên cầm đầu, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch và ship hàng qua dịch vụ COD. Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là 2kg ma túy tổng hợp dạng cỏ.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 8/2025, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Tổng ba miền” thường xuyên đăng bài quảng cáo: “Bán sỉ, lẻ ma túy dạng cỏ (Tobaco), Pod chill. Ship hỏa tốc Vinh, Hưng Nguyên 24/24h và Ship COD các tỉnh lân cận” nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Phan Tuyết

Chỉ trong thời gian ngắn, Ban Chuyên án đã xác định được ổ nhóm này có ít nhất 5 đối tượng, tuổi đời đều rất trẻ, thoát ly khỏi sự quản lý của gia đình. Trong đó cầm đầu là Nguyễn Hồng Quân (SN 2006), trú tại xóm Thanh Đầm, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quân tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồ Hưng

Các đối tượng lập tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo, chào bán chất ma túy; sử dụng ứng dụng Messenger để làm kênh liên lạc; sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản tiền mua bán ma túy; sử dụng dịch vụ ship COD và dịch vụ shiper, phương tiện xe buýt, xe khách để vận chuyển, giao nhận ma túy. Hàng ngày, các đối tượng luân phiên, chia khu vực để trực tiếp thực hiện các giao dịch bán ma túy theo dạng shiper. Địa điểm các đối tượng tụ tập để tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy là nhà số 137, ngõ 4 đường Đào Tấn, thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thu giữ 2kg ma túy dạng cỏ Tobaco. Ảnh: Hồ Hưng

Thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, vào khoảng 19h00’ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh tổ chức lực lượng đột kích vào căn nhà trên, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hồng Quân và các đồng phạm gồm Nguyễn Quốc Anh (SN 2006), trú tại xã Kim Liên; Nguyễn Đình Sơn (SN 2005) và Nguyễn Văn Lương (SN 2006), đều trú tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 xe máy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.