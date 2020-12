Bắt giữ 3 tàu cá khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Cửa Lò

Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 10/12, tại vùng biển Cửa Lò, cách bờ biển khoảng từ 10 đến 12 hải lý về phía Đông, Hải đội 2 phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 3 phương tiện đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép.

Các tàu vi phạm được đưa về cảng cá Cửa Hội. Ảnh: Anh Bách

Các chủ phương tiện gồm: Tàu NA 80106 TS do ông Nguyễn Doãn Hạ, SN 1975 làm thuyền trưởng và 03 thuyền viên tất cả đều trú tại khối Bình Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An); tàu cá TH 92062 TS do ông Trần Văn Phu, SN 1972 làm thuyền trưởng và 6 thuyền viên trú tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; tàu cá HT 2097 TS do ông Võ Văn Lợi, SN 1968 làm thuyền trưởng, trên tàu có 1 thuyền viên trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.