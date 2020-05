Bắt giữ 8 thanh thiếu niên thế hệ 2X đua xe, lạng lách đêm khuya

Công an huyện Anh Sơn vừa bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng đêm khuya, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.



Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9/5, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn thị trấn Anh Sơn gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

8 thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách. Ảnh: Thái Hiền Công an huyện Anh Sơn đã bố trí lực lượng, triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 4 xe máy các đối tượng sử dụng để phóng nhanh, bốc đầu.



8 đối tượng gồm: Ngô Gia Thịnh (SN 2000), trú tại xã Hoa Sơn; Nguyễn Quốc Bảo (SN 2000), Bùi Ngọc Minh Hoàng (SN 2005) trú tại thị trấn Anh Sơn; Nguyễn Đình Trung (SN 2004), Trần Văn Dương (SN 2003), Phan Bá Bút (SN 2003) trú tại thôn 3, xã Phúc Sơn; Bùi Đức Hiếu (SN 2001) trú tại xã Thạch Sơn và Phan Văn Luân (SN 2004) trú tại xã Hội Sơn.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.