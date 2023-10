Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Công an huyện Con Cuông vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 50 kg pháo hoa nổ trên ô tô đầu kéo.

Theo đó, vào khoảng 2h 50 phút, ngày 18/10, Tổ công tác Công an huyện Con Cuông phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra các xe ô tô đầu kéo trên Quốc lộ 1A thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Quá trình kiểm tra phát hiện xe ô tô đầu kéo mang BKS 34R - 04037 có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện trên đầu cabin của xe ô tô có 2 thùng cát tông có nhiều chữ nước ngoài. Phát hiện bên trong 2 thùng cát tông, có tổng số 48 hộp pháo hoa, loại 36 quả có tổng trọng lượng 50 kg.

Lái xe Nguyễn Văn Dương cùng tang vật. Ảnh: Bảo Hân



Lái xe trên là Nguyễn Văn Dương (SN 1976), trú tại xóm Liên Sơn, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dương khai nhận số pháo trên mua ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về để bán kiếm lời.

Công an huyện Con Cuông, lập biên bản vụ việc, lấy lời khai lái xe làm các thủ tục ban đầu bàn giao cho Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An để giải quyết theo thẩm quyền.