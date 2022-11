Bắt giữ nhóm thanh niên mua bán, sử dụng ma tuý trong quán karaoke

(Baonghean.vn) - Trong không khí náo nức của cả nước hướng về kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngành Giáo dục Kỳ Sơn liên tiếp nhận những tin vui. Đó là 10/10 giáo viên đạt giải tại Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS tỉnh Nghệ An, đặc biệt cô giáo Lê Na - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.

(Baonghean.vn) - Tọa đàm “Nhà văn nữ: Sống, viết và hy vọng” do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức nhằm điểm lại những đóng góp của các gương mặt nữ trong nền văn học Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận xét: “Ngày càng có nhiều cây bút nữ thể hiện sự dấn thân phản ánh các vấn đề của thời cuộc, tạo đột phá mới mẻ cho văn học Việt”.

(Baonghean.vn) - Đại lộ Vinh - Cửa Lò là một trong những tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên thời gian qua, 2 bên đại lộ xuất hiện các bãi rác tự phát khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

(Baonghean.vn) - Tiếp nối các hoạt động trong thời gian qua, sáng 3/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học huyện Thanh Chương tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các em bị ảnh hưởng do lũ lụt để tiếp sức đến trường năm học 2022 - 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

(Baonghean.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp lần thứ I giai đoạn 2017 - 2021. Nghệ An có 3 đơn vị tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ gồm Công ty TNHH Haivina Kim Liên, Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh và Công ty TNHH Hoa Sen.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 8432/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư.

(Baonghean.vn) - Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Nghệ An với nhiều cách làm phù hợp, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động.

(Baonghean.vn) - So với bạn viết cùng trang lứa, nhà văn Nguyễn Hải Yến bước vào làng văn khá muộn. Nhưng khi chị công bố tập truyện ngắn đầu tay “Quán Thủy Thần”, tác phẩm ngay lập tức gây tiếng vang, giành giải thưởng văn xuôi năm 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm ấy, chị cũng là trường hợp “đặc biệt”, đích thân người đứng đầu Hội Nhà văn mời vào hội. Đặc sắc nhất trong bút pháp của Nguyễn Hải Yến là hiện thực huyền ảo với thế giới “ma” mang thương hiệu “made by Nguyen Hai Yen”.

Các vụ thu hồi ô tô được thực hiện bởi rất nhiều lý do khác nhau, nhưng đây là những lý do kỳ lạ nhất khiến nhiều người khó tin.

(Baonghean.vn) - Ngư dân Nghệ An cho biết, thời điểm này, cá, mực phơi khô trên biển có giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các loại hải sản giá trị cao cũng nhích giá do thương lái gom hàng để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.