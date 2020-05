Bắt giữ thầy giáo buôn ma túy với số lượng lớn

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng cộm cán, thu giữ số lượng lớn ma túy.