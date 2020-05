Bắt nam thanh niên tự xưng là cán bộ Công an lừa chạy án

Vào 07 giờ 30 phút ngày 14/5, tại quán Cafe Star Movie, số 22 đường Quang Trung, công an thành phố Vinh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Kiên Trung, SN 1985, trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đang nhận tiền của chị Hoàng Thị G (SN 1993), trú tại huyện Diễn Châu để lo việc chạy án cho người thân chị này. Tang vật thu giữ gồm 25 triệu đồng cùng 01 điện thoại và 01 xe ô tô.



Trước đó, vào đầu tháng 5/2020, Công an thành phố Vinh nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị Hoàng Thị G (SN 1993), trú tại huyện Diễn Châu về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn “chạy giảm án”, số tiền đã bị đối tượng chiếm đoạt là 229 triệu đồng.



Đối tượng Nguyễn Kiên Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Vũ Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Kiên Trung (SN 1985), trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Đây là đối tượng không có việc làm ổn định, trước đây từng là cán bộ biên phòng Hà Tĩnh, nhưng do nợ nần đã bị đơn vị cho xuất ngũ.



Làm việc với chị G, cơ quan điều tra xác định, để lừa được bị hại, Trung thường xuyên khoe mẽ, tự xưng là cán bộ Công an, có quen biết rất nhiều người nên có thể dễ dàng tác động tới các cơ quan bảo vệ pháp luật để “chạy giảm án”.

Sau khi xác minh thông tin, ngày 07/5/2020, Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng nhằm sớm bắt giữ đối tượng, không làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Vào khoảng 06 giờ ngày 14/5, qua các thông tin nghiệp vụ, các trinh sát xác định Nguyễn Kiên Trung hẹn gặp chị G tại quán Cafe Star Movie, số 22 đường Quang Trung, thành phố Vinh để tiếp tục yêu cầu chị G chuyển thêm một lượng tiền mặt để lo việc chạy án cho người thân. Đến 07 giờ, 30 phút cùng ngày, khi Trung đang nhận số tiền 25 triệu đồng từ chị G thì bị Công an thành phố Vinh bắt quả tang.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ

Tại cơ quan điều tra, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận tổng số tiền đã chiếm đoạt của chị G. là 254 triệu đồng. Cụ thể: vào đầu tháng 3/2020, qua mạng xã hội Zalo, Trung có quen biết với chị Hoàng Thị G, sinh năm 1993, trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Qua các cuộc trò chuyện, Trung biết chị G có anh ruột đang bị Công an thành phố Vinh khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Để chiếm đoạt tiền của chị G, Trung hứa hẹn sẽ lo chạy để anh trai chị G được tại ngoại và giảm án khi đưa ra xét xử. Do tin tưởng sau nhiều lần gặp gỡ, chị G đã nhiều lần chuyển tiền trực tiếp và qua tài khoản ngân hàng cho Trung với tổng số tiền là 229 triệu đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2020, thấy anh trai của mình vẫn chưa được tại ngoại, chị G đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Vinh.

Cán bộ điều tra Công an thành phố Vinh cho biết, đầu tháng 3/2020, trong lần gặp gỡ đầu tiên, Trung thuê xe ô tô, ăn mặc rất sang trọng, giới thiệu là cán bộ Công an nên chị G đã dễ dàng tin tưởng, chuyển cho Trung 20 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kiên Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án”./.