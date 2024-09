Pháp luật Bắt người phụ nữ bán 3.400 viên ma túy tổng hợp cho 2 thanh niên Công an huyện Tương Dương vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3.400 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng ngoài huyện lên khu vực biên giới huyện Tương Dương mua ma túy về tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, truy bắt.

Đối tượng Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Quyền. Ảnh: Phan Tuyết

Với quyết tâm giữ sạch địa bàn, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào, sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, nắm mọi di biến động, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 3h18’, ngày 18/9, tại bản Pột, xã Nga My, Công an huyện Tương Dương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an các xã: Hữu Khuông, Nga My, Yên Hòa, Xiêng My bắt quả tang 2 đối tượng Huỳnh Văn Phương (SN 1993) và Lê Văn Quyền (SN 1995), đều trú tại huyện Diễn Châu, khi các đối tượng vừa di chuyển ra khỏi địa bàn huyện bằng xe máy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3.400 viên ma túy tổng hợp, 2 con dao, 2 xe máy.

Đối tượng Ngân Thị Phôm. Ảnh: Hồ Hưng

Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Tương Dương xác minh và bắt giữ đối tượng Ngân Thị Phôm (SN 1972), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương – người đã bán số ma túy nói trên cho Phương và Quyền.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.