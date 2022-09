Bắt tên trộm chém thương vong hai vợ chồng chủ nhà

Ngày 16/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã bắt giữ được nghi phạm tấn công hai vợ chồng tại Hải Dương làm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/9, bà Nguyễn Thị T. (SN 1959) ngửi thấy mùi rượu ở tầng 1, liền mở cửa phòng chứa rượu kiểm tra. Bất ngờ có một đối tượng ở bên trong lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng của bà T. Nghe tiếng tri hô của vợ, ông Nguyễn Tuấn K. (SN 1960) chạy đến cũng bị kẻ lạ mặt chém nhiều nhát vào đầu, bụng.

Sau khi sự việc xảy ra, bà T. và ông K. đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến 11h40 ngày 16/9, ông K. đã tử vong tại Bệnh viện Việt - Đức do mất máu nhiều và bị nhiều vết thương nguy hiểm vào phần đầu, bụng. Còn bà T. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, tuy đã qua thời điểm nguy kịch nhưng do mất nhiều máu nên sức khỏe yếu.

Tối 15/9, nhận tin báo về vụ trọng án, Công an huyện Gia Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc. Căn cứ vào các dấu vết thu thập được tại hiện trường vụ án, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định nghi can gây án là Hồ Sĩ Tấn. Quá trình rà soát, rạng sáng 16/9, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được Tấn khi đang lẩn trốn tại TP. Hải Dương.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định: Tấn là nhân viên của một cơ quan trên địa bàn huyện Gia Lộc. Do nợ tiền, đối tượng nảy ý định thực hiện vụ trộm cắp tài sản. Sau khi quan sát, đối tượng đã đột nhập vào nhà của vợ chồng ông K. và bà T. với mục đích trộm cắp tài sản. Trong quá trình thực hiện việc trộm cắp, Tấn đã bị gia đình nạn nhân phát hiện nên gây ra vụ trọng án thương tâm trên.

Vụ án hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.