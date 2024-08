Quốc tế Bầu cử Mỹ 2024: Bà Kamala Harris công kích mạnh mẽ đối thủ Donald Trump Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tối 22/8 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tập trung công kích cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AP



Về vấn đề kinh tế, Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích thành tích của ông Trump và phác thảo quan điểm của bà khi tuyên bố: "Chúng ta đang vạch ra một con đường mới hướng về phía trước, hướng tới một tương lai với tầng lớp trung lưu vững mạnh, và xây dựng tầng lớp trung lưu đó sẽ là mục tiêu mang tính định hình trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi”. Bà Harris hứa hẹn xây dựng một nền kinh tế đem lại cơ hội cạnh tranh và thành công cho tất cả mọi người, trong đó có việc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, vốn là nơi bà xuất thân.

Liên quan đến vấn đề nạo phá thai, bà Harris tố cáo chính ông Trump đã tự tay lựa chọn các thành viên của Tòa án Tối cao Mỹ để tước bỏ quyền sinh sản của phụ nữ và hiện nay tại Mỹ có quá nhiều phụ nữ không thể đưa ra những quyết định này.

Bên cạnh đó, bà Harris cũng chỉ trích ông Trump là người không nghiêm túc, và những hậu quả của việc đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng là cực kỳ nghiêm trọng.

Cựu công tố viên đã liệt kê việc ông Trump bị kết tội trong vụ án lừa đảo ở New York cũng như phán quyết chống lại ông trong vụ lăng mạ nhà văn E. Jean Carroll.

Đám đông khán giả tại nhà thi đấu United Center - nơi tổ chức Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ - đã đồng thanh hô vang "chúng ta sẽ không quay trở lại" để hưởng ứng những tuyên bố chỉ trích của bà Harris nhằm vào ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

Đề cập đến vấn đề an ninh biên giới, một trong những điều bị phe Cộng hòa chỉ trích gay gắt nhất, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ lưu ý, chính quyền Biden-Harris đã cùng các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội soạn thảo một dự luật lưỡng đảng giúp giải quyết tình trạng người nhập cư ồ ạt. Phó Tổng thống Harris cũng chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về hành động của chính ông, cáo buộc ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng đã “ra lệnh cho các đồng minh trong Quốc hội hủy bỏ” dự luật này để làm lợi cho ông trong lúc vận động tranh cử. Bà nhấn mạnh: “Tôi từ chối chơi trò chính trị với an ninh của chúng ta”, đồng thời cam kết “đem lại dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng” và khẳng định sẽ ký nó thành luật.

Phó Tổng thống Harris đã mạnh mẽ bênh vực Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời chỉ trích những bình luận trước đây của cựu Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa về cuộc chiến ở Ukraine.

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC), bà Harris khẳng định: “Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ chung vai sát cánh với Ukraine và các đồng minh NATO của chúng ta". Phó Tổng thống Harris lưu ý rằng, 5 ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine, bà đã cảnh báo Tổng thống Zelensky và giúp dẫn dắt phản ứng ngoại giao của Mỹ trong việc tập hợp “hơn 50 quốc gia” vào một mặt trận chung tay hỗ trợ Ukraine.

Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine, bà Harris tuyên bố sẽ đứng lên bảo vệ quyền tự vệ của Israel, nhưng nói thêm rằng sự đổ máu ở Dải Gaza là “tàn khốc” và “đau lòng”. Bà chia sẻ: “Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, để Israel được an toàn, các con tin được thả ra, nỗi thống khổ ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có thể hiện thực hóa quyền về nhân phẩm, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình”.