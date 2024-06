Thể thao Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Bốc thăm đi xem khai mạc Buổi lễ khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An diễn ra chiều nay được rất nhiều khán giả livestream trực tiếp để người thân được tiếp cận buổi lễ trang trọng.

Bốc thăm đi xem lễ khai mạc

Buổi lễ khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An diễn ra chiều nay ngoài việc được tường thuật trên báo Nghệ An điện tử và các nền tảng của Báo Nghệ An, trên kênh truyền hình FPT Play, còn có rất nhiều khán giả livestream trực tiếp để người thân được tiếp cận buổi lễ trang trọng.

Một người phụ nữ là cổ động viên của Đội Thiếu niên và Nhi đồng Hưng Nguyên đứng trên khán đài, cố gắng tựa vào tấm lan can, vươn người ra phía trước để dùng điện thoại quay cảnh lễ diễu hành của các cầu thủ. Có người ở bên nhắc: “Cẩn thận kẻo ngã chị ơi!”.

Khán giả livestream lễ khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Công Khang

Người phụ nữ kia vừa livestream vừa phân bua: “Để được đi dự lễ khai mạc giải đấu, lúc trưa tôi với chồng cùng bốc thăm, tôi giành phần thắng. Nhưng theo giao ước, ai được đi dự lễ phải phát trực tiếp cho người ở nhà xem, yêu cầu hình ảnh phải rõ nét, nhất là đoạn diễu hành của các đội bóng”.

Nữ cổ động viên này còn cho biết, chồng bốc trúng thăm ở nhà thì phải lo cắt cỏ cho trâu, cho lợn, gà ăn và lo bữa tối cho cả gia đình. Dù rất áy náy nhưng không thể bỏ qua cơ hội, vì giải đấu mỗi năm chỉ diễn ra một lần, mà năm sau chắc gì đã may mắn bắt trúng thăm đi tiếp…

Nữ “nhạc trưởng” trên khán đài

Trận đấu giữa Thiếu niên Hoàng Mai và Thiếu niên Hưng Nguyên chiều nay trên sân vận động của Sông Lam Nghệ An diễn ra hết sức quyết liệt. Đội ngũ cổ động viên của thị xã Hoàng Mai khá đông đảo, bao gồm các bậc phụ huynh và các thành viên Đội Nhi đồng.

"Nhạc trưởng" Hồ Thị Liên điều khiển các cổ động viên thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Công Khang

Trong đó, có một người phụ nữ cầm chiếc kèn vuvuzela giữ vai trò “nhạc trưởng”. Chị vừa theo dõi diễn biến trên sân, vừa chỉ đạo đội ngũ cổ động viên reo hò và căng băng rôn để cổ vũ. Mỗi khi cầu thủ Đội Thiếu niên Hoàng Mai lên bóng, lập tức tiếng kèn của chị cất lên, tiếp sau là tiếng reo: “Hoàng Mai chiến thắng!” và băng rôn được tung lên phấp phới.

Nữ “nhạc trưởng” ấy có tên là Hồ Thị Liên - mẹ của cầu thủ Hoàng Đức Duy Khang, Đội Thiếu niên Hoàng Mai. Chị đã vượt chặng đường hơn 80 km để vào cổ vũ cho con trai và các đồng đội trong trận đấu mở màn.

“Giáo sư Cù Trọng Xoay thi đấu”

Trận đấu giữa Đội Thiếu niên thành phố Vinh và Thiếu niên Quỳ Châu diễn ra trên sân cỏ nhân tạo chiều nay thu hút đông đảo cổ động viên đến dự, nhất là cổ động viên đội chủ nhà. Với ưu thế về thể hình và kỹ thuật, Thiếu niên thành phố Vinh đã chiếm được ưu thế, làm chủ thế trận và có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, các huấn luyện viên của Thiếu niên thành phố Vinh đã ra tận đường biên chỉ đạo rất sát sao. Mỗi diễn biến và tình huống trên sân được huấn luyện viên hướng dẫn, yêu cầu các cầu thủ xử lý thông qua mệnh lệnh đanh, gọn. Khán giả trên sân thường nghe các cậu lệnh: “Kiệt lắc!”, “Cường tạt!”, “Phóng rút!”…

Một pha bóng trong trận đấu giữa Đội Thiếu niên thành phố Vinh và Thiếu niên Quỳ Châu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đặc biệt, câu lệnh “Trọng xoay!” được nhắc đi, nhắc lại liên tục. Trước tình hình đó, một khán giả của Quỳ Châu lên tiếng: “Thiếu niên Quỳ Châu cẩn thận, đội bạn có cầu thủ, giáo sư Cù Trọng Xoay về thi đấu!”. Sau câu nói dí dỏm ấy, hàng loạt người có mặt cùng cười vang…