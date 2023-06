Bên lề sân cỏ: Một cầu thủ đi đá, cả làng đi xem

(Baonghean.vn) - Tháng 4/2022, những tồn tại ở Dự án Khu đô thị Đồng Dâu (phường Hưng Dũng, TP. Vinh) được Báo Nghệ An đề cập tại bài viết “Ảm đạm Đồng Dâu”. Mới đây, từ nguồn tin riêng cho biết, ở dự án này có sai phạm về tài chính, và được làm rõ từ năm 2014.

(Baonghean.vn) - Người đàn ông đang dùng máy rửa xe ô tô, một lúc sau gia đình phát hiện anh đã tử vong nghi do điện giật tại sân nhà.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32”.