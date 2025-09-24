Xã hội Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025 với các chức danh, vị trí việc làm như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

TT

Vị trí, chức danh

Nhu cầu

tuyển dụng

Tiêu chuẩn

chuyên môn tối thiểu

1 Bác sĩ hạng II, III

(02 Ngoại, 01 CTCH, 02 Cấp cứu, 04 HSTC-CĐ, 03 Nhi, 01 TMH, 01 Mắt, 03 Nội tổng hợp, 01 Nội TM-LK, 01 VLTL-PHCN, 02 Truyền nhiễm, 01 Xét nghiệm, 02 CĐHA).

24

Bác sĩ Y khoa, Đa khoa

2

Bác sĩ hạng II, III

(Khoa Răng Hàm Mặt).

01

Bác sĩ Răng Hàm Mặt

3

Bác sĩ hạng II, III

(Khoa Y học Cổ truyền)

01

Bác sĩ Y học Cổ truyền

4

Bác sĩ Y học Dự phòng hạng III

(Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)

02

Bác sĩ Y học Dự phòng

5

Điều dưỡng hạng III

(02 Ngoại, 04 CTCH, 02 Cấp cứu, 06 HSTC-CĐ, 05 Nhi, 02 TMH, 02 RHM, 05 Nội tổng hợp, 07 Nội TM-LK, 03 YHCT, 06 Truyền nhiễm).

44

Đại học ngành Điều dưỡng

6

Điều dưỡng hạng IV

(06 CTCH, 02 Cấp cứu, 06 Nhi, 05 HSTC-CĐ, 05 Nội tổng hợp, 04 Nội TM-LK, 01 YHCT, 03 Truyền nhiễm).

32

Cao đẳng Điều dưỡng

7

Điều dưỡng hạng III

(Khoa Gây mê Hồi sức)

02

Đại học ngành Điều dưỡng

Gây mê Hồi sức

8

Điều dưỡng hạng IV

(Khoa Gây mê Hồi sức)

01

Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Gây mê Hồi sức

9

Hộ sinh hạng III

(Khoa Phụ sản)

02

Đại học ngành Hộ sinh

10

Hộ sinh hạng IV

(Khoa Phụ sản)

01

Cao đẳng ngành Hộ sinh

11

Khúc xạ Nhãn khoa hạng III

(Khoa Mắt)

01

Đại học ngành khúc xạ nhãn khoa

12

Kỹ thuật Y hạng III

(Khoa VLTL-PHCN)

02

Đại học ngành Phục hồi chức năng

13

Kỹ thuật Y hạng IV

(Khoa VLTL-PHCN)

01

Cao đẳng ngành Phục hồi chức năng

14

Kỹ thuật Y hạng III

(Khoa Xét nghiệm)

02

Đại học kỹ thuật xét nghiệm Y học

15

Kỹ thuật Y hạng IV

(Khoa Xét nghiệm)

02

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm Y học

16

Kỹ thuật Y hạng III

(Khoa Chẩn đoán Hình ảnh)

01

Đại học kỹ thuật Hình ảnh Y học

17

Kỹ thuật Y hạng IV

(Khoa Chẩn đoán Hình ảnh)

02

Cao đẳng kỹ thuật Hình ảnh Y học

18

Y tế công cộng hạng III

(02 KSNK, 01 KHTH)

03

Đại học ngành Y tế công cộng

19

Kỹ sư hạng III

(Phòng Vật tư-TBYT)

02

Đại học ngành điện tử Y sinh hoặc Điện-Điện tử hoặc Tự động hóa

20

Công tác xã hội viên hạng III

(Phòng CTXH&QLCLBV)

01

Đại học ngành Công tác xã hội

21

Dinh dưỡng hạng III

(Khoa Dinh dưỡng, tiết chế)

02

Đại học ngành Dinh dưỡng

22

Công nghệ thông tin hạng III

(Phòng Kế hoạch tổng hợp)

02

Đại học ngành Công nghệ Thông tin hoặc Tin học.

23

Chuyên viên

(Phòng Tổ chức cán bộ)

02

Cử nhân Quản trị nhân lực



2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

- Có Quốc tịch Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí cần tuyển, có trình độ tin học và ngoại ngữ phù hợp với vị trí tuyển dụng; có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Không tuyển dụng những người: Bị hạn chế hoặc mất hành vi dân sự, trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án mà chưa được xóa án tích.

3. Hình thức và nội dung tiếp nhận, tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

b) Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển viên chức qua đầy đủ 02 vòng

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đầy đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi vấn đáp để kiểm tra kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu được đăng tải trên Website của Bệnh viện http://benhvientaybacnghean.com.vn

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận.

5. Thời gian nhận hồ sơ dự xét tuyển:

- Từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2025 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Bộ phận Văn thư, phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ: Khối Tân Hợp, Phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại liên hệ: 0963.763.736

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Sẽ có thông báo sau.

8. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện tạm thu: 500.000đồng/thí sinh/lần.