Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025

PV 24/09/2025 11:18

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025 với các chức danh, vị trí việc làm như sau:

1. S lưng, v trí tuyn dng:

TT
V trí, chc danh
Nhu cu
tuyn dng
Tiêu chun
chuyên môn ti thiu
1Bác sĩ hng II, III
(02 Ngoại, 01 CTCH, 02 Cấp cứu, 04 HSTC-CĐ, 03 Nhi, 01 TMH, 01 Mắt, 03 Nội tổng hợp, 01 Nội TM-LK, 01 VLTL-PHCN, 02 Truyền nhiễm, 01 Xét nghiệm, 02 CĐHA).
24
Bác sĩ Y khoa, Đa khoa
2
Bác sĩ hng II, III
(Khoa Răng Hàm Mặt).
01
Bác sĩ Răng Hàm Mặt
3
Bác sĩ hng II, III
(Khoa Y học Cổ truyền)
01
Bác sĩ Y học Cổ truyền
4
Bác sĩ Y hc D phòng hng III
(Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)
02
Bác sĩ Y học Dự phòng
5
Điu dưng hng III
(02 Ngoại, 04 CTCH, 02 Cấp cứu, 06 HSTC-CĐ, 05 Nhi, 02 TMH, 02 RHM, 05 Nội tổng hợp, 07 Nội TM-LK, 03 YHCT, 06 Truyền nhiễm).
44
Đại học ngành Điều dưỡng
6
Điu dưng hng IV
(06 CTCH, 02 Cấp cứu, 06 Nhi, 05 HSTC-CĐ, 05 Nội tổng hợp, 04 Nội TM-LK, 01 YHCT, 03 Truyền nhiễm).
32
Cao đẳng Điều dưỡng
7
Điu dưng hng III
(Khoa Gây mê Hồi sức)
02
Đại học ngành Điều dưỡng
Gây mê Hồi sức
8
Điu dưng hng IV
(Khoa Gây mê Hồi sức)
01
Cao đẳng ngành Điều dưỡng
Gây mê Hồi sức
9
H sinh hng III
(Khoa Phụ sản)
02
Đại học ngành Hộ sinh
10
H sinh hng IV
(Khoa Phụ sản)
01
Cao đẳng ngành Hộ sinh
11
Khúc x Nhãn khoa hng III
(Khoa Mắt)
01
Đại học ngành khúc xạ nhãn khoa
12
K thut Y hng III
(Khoa VLTL-PHCN)
02
Đại học ngành Phục hồi chức năng
13
K thut Y hng IV
(Khoa VLTL-PHCN)
01
Cao đẳng ngành Phục hồi chức năng
14
K thut Y hng III
(Khoa Xét nghiệm)
02
Đại học kỹ thuật xét nghiệm Y học
15
K thut Y hng IV
(Khoa Xét nghiệm)
02
Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm Y học
16
K thut Y hng III
(Khoa Chẩn đoán Hình ảnh)
01
Đại học kỹ thuật Hình ảnh Y học
17
K thut Y hng IV
(Khoa Chẩn đoán Hình ảnh)
02
Cao đẳng kỹ thuật Hình ảnh Y học
18
Y tế công cng hng III
(02 KSNK, 01 KHTH)
03
Đại học ngành Y tế công cộng
19
K sư hng III
(Phòng Vật tư-TBYT)
02
Đại học ngành điện tử Y sinh hoặc Điện-Điện tử hoặc Tự động hóa
20
Công tác xã hi viên hng III
(Phòng CTXH&QLCLBV)
01
Đại học ngành Công tác xã hội
21
Dinh dưng hng III
(Khoa Dinh dưỡng, tiết chế)
02
Đại học ngành Dinh dưỡng
22
Công ngh thông tin hng III
(Phòng Kế hoạch tổng hợp)
02
Đại học ngành Công nghệ Thông tin hoặc Tin học.
23
Chuyên viên
(Phòng Tổ chức cán bộ)
02
Cử nhân Quản trị nhân lực

2. Điu kin tiêu chun đăng ký d tuyn:

- Có Quốc tịch Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí cần tuyển, có trình độ tin học và ngoại ngữ phù hợp với vị trí tuyển dụng; có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Không tuyển dụng những người: Bị hạn chế hoặc mất hành vi dân sự, trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án mà chưa được xóa án tích.

3. Hình thc và ni dung tiếp nhn, tuyn dng:

a) Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

b) Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển viên chức qua đầy đủ 02 vòng

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đầy đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi vấn đáp để kiểm tra kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn.

4. H sơ đăng ký d tuyn:

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu được đăng tải trên Website của Bệnh viện http://benhvientaybacnghean.com.vn

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận.

5. Thi gian nhn h sơ d xét tuyn:

- Từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2025 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

6. Đa đim nhn h sơ:

- Bộ phận Văn thư, phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ: Khối Tân Hợp, Phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại liên hệ: 0963.763.736

7. Thi gian, đa đim xét tuyn: Sẽ có thông báo sau.

8. L phí xét tuyn: Thực hiện tạm thu: 500.000đồng/thí sinh/lần.

Lưu ý:

- Không nhn h sơ qua trung gian. H sơ không trúng tuyn, không tr li.

- Danh sách thí sinh đ điu kin xét tuyn vòng 2; Thi gian và đa đim t chc vn đáp, danh mc tài liu ôn tp s thông báo cho thí sinh và đưc đăng ti trên Website ca Bnh vin: http://benhvientaybacnghean.com.vn

      Xã hội
      Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025

