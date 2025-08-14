Sức khỏe Bệnh viện Đa khoa Quang Thành tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (xã Quỳnh Lưu) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (14/8/2020 – 14/8/2025), đánh dấu bước ngoặt phát triển quan trọng trên hành trình xây dựng và trưởng thành.

Bác sĩ Hồ Đình Chung - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Trường

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Văn Bộ – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lưu; Nguyễn Xuân Dinh – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu; các các đồng chí lãnh đạo đại diện các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện Đa khoa Quang Thành.

Đột phá trong đầu tư hạ tầng và thiết bị y tế

Tiền thân là Phòng khám Đa khoa Quang Thành – một trong những cơ sở y tế tư nhân đầu tiên của khu vực Quỳnh Lưu, Hoàng Mai – được thành lập từ năm 1999, đến năm 2020, đơn vị chính thức được nâng cấp thành bệnh viện theo Quyết định số 283 ngày 14/8/2020 của Bộ Y tế. Với hơn 21 năm hoạt động theo mô hình Phòng khám Đa khoa và 5 năm hoạt động theo mô hình bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Quang Thành đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế của tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Quang Thành. Ảnh: Văn Trường

Hiện tại, bệnh viện có quy mô 236 giường bệnh , 17 khoa, phòng, trung tâm chuyên môn, cùng 361 cán bộ, nhân viên giỏi chuyên môn, giàu y đức. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn trên hành trình từ phòng khám phát triển thành bệnh viện, tập thể lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quang Thành đã nỗ lực không ngừng, kiên trì đổi mới, phát triển toàn diện các mặt.

Một trong những thành tựu nổi bật là công tác đầu tư hạ tầng và trang thiết bị y tế. Với quy mô hiện tại gồm 236 giường bệnh. Hiện nay, Bệnh viện đang triển khai thực hiện dự án mở rộng theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 28/6/2024. Dự án có quy mô mở rộng trên diện tích hơn 20.000m², hướng đến nâng tổng số giường bệnh lên 600 giường, trong đó có 280 giường/ kế hoạch.

Ông Nguyễn Xuân Dinh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu cam kết chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển. Ảnh: Văn Trường



Bệnh viện luôn chú trọng đầu tư, mua sắm các thiết bị y tế hiện đại. Từ 352 chủng loại thiết bị vào năm 2020, đến nay, bệnh viện đã sở hữu trên 500 chủng loại thiết bị y tế hàng đầu thế giới, nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đặc biệt, nhiều hệ thống tiên tiến đã được đưa vào hoạt động như: Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, 2 hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 32 Slide, 11 máy siêu âm, 4 hệ thống máy nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi, hệ thống máy tán sỏi trong và ngoài cơ thể, cùng các trang thiết bị khác.

Bệnh viện cũng tích cực triển khai nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển đổi số. Đến nay, đã có 22 đề tài khoa học cấp cơ sở được thực hiện, 10 hội thảo khoa học được tổ chức. Đặc biệt, từ tháng 1/2025, bệnh viện bắt đầu triển khai bệnh án điện tử và đang triển khai đề án chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu trở thành bệnh viện số đầu tiên của khu vực vào năm 2027.

Lãnh đạo xã Quỳnh Lưu tặng hoa cho ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quang Thành. Ảnh: Văn Trường

Xây dựng đội ngũ chuyên môn cao, phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Với phương châm “Nơi tri thức hội tụ cùng y đức”, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành luôn chú trọng thu hút nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, tận tâm với người bệnh.

Nhờ đó, bệnh viện đã triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp háng, tái tạo dây chằng khớp gối, nội soi khớp vai, nội soi phát hiện sớm ung thư, chụp MRI phát hiện tổn thương thần kinh, dị dạng mạch máu não.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa giúp xử trí cấp cứu kịp thời, nâng cao tỷ lệ cứu sống và giảm biến chứng cho người bệnh.

Trong 5 năm qua, số lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện liên tục tăng qua từng năm. Cụ thể, từ 93.990 lượt bệnh nhân trong năm 2020 đã tăng lên 181.017 lượt vào năm 2024, gần gấp đôi so với năm 2020. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện đã tiếp nhận 114.252 lượt bệnh nhân, tăng 9.252 lượt so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong 5 năm qua đạt trung bình 98,1%, riêng năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025 là 99,7%; tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt mức gần tuyệt đối 99,98%.

Vinh danh cán bộ nhân viên tiêu biểu Bệnh viện Đa khoa Quang Thành. Ảnh: Văn Trường

Với những đóng góp cho ngành Y tế và cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành đã nhận được nhiều phần thưởng ý nghĩa. Năm 2021, bệnh viện được trao tặng danh hiệu “Top 10 dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam”. Năm 2025, được vinh danh “Bệnh viện xanh sạch – Dịch vụ y tế chất lượng cao” trong chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia. Nhiều cán bộ, nhân viên của bệnh viện cũng đã được nhận Bằng khen, Giấy khen từ các cấp, các ngành.

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập là dịp để tập thể bệnh viện nhìn lại chặng đường đã qua. Đặc biệt, năm 2016, trước ngã rẽ giữa việc tách ra để thành lập bệnh viện mới hoặc tiếp tục giữ thương hiệu Phòng khám Đa khoa Quang Thành, tập thể đã chọn con đường khó khăn nhưng đầy tự hào – tiếp tục phát triển trên nền tảng sẵn có để nâng tầm thành bệnh viện như ngày nay.

Phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, ông Nguyễn Xuân Dinh – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật mà tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Ông khẳng định, chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển vững mạnh.

Bệnh viện Đa khoa Quang Thành. Ảnh: Văn Trường



Lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực trong suốt 5 năm qua, mà còn là lời tri ân sâu sắc từ Bệnh viện Đa khoa Quang Thành tới các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, đối tác đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh trên hành trình xây dựng và trưởng thành.