Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội điều trị bệnh cho những người kém may mắn trong xã hội.

Ông Hoàng Văn Tâm (45 tuổi) ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, là lao động chính trong gia đình. Vốn kiếm sống bằng nghề đi biển, nhưng hơn 5 năm nay, ông bị thoái hóa khớp háng nặng, đi lại hết sức khó khăn, không còn khả năng lao động. Hoàn cảnh nghèo khó, con nhỏ, vợ không có công việc ổn định nên ông Tâm không có điều kiện chữa trị dứt điểm.

Qua các phương tiện truyền thông, ông Hoàng Văn Tâm được biết đến chương trình phẫu thuật thay khớp háng miễn phí của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. Và điều kỳ diệu đã đến, ông may mắn được lựa chọn là 1 trong 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia chương trình này.

Bác sĩ CKI Vương Quốc Việt - Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Ngoại - Phẫu thuật gây mê hồi sức là người được đơn vị chọn trực tiếp phẫu thuật thay khớp háng cho 3 bệnh nhân.

Bác sĩ Việt cho biết: “Chúng tôi sử dụng phương pháp mổ ít xâm lấn nhất, để giảm bớt tổn thương hệ thống phần mềm, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, vết mổ đẹp hơn và hạn chế nhiễm trùng. Nhờ vậy, chỉ 6 ngày sau khi mổ, các bệnh nhân từng bước hồi phục tốt và đã tập đi lại bình thường. Bệnh nhân đang tập đi lại, có người sức khỏe tốt đã có thể bỏ nạng khi di chuyển”.

Chương trình mổ 3 ca khớp háng miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, bắt đầu triển khai từ tháng 7/2022.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ yêu thương đến những số phận kém may mắn trong cuộc sống, do Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Công ty cổ phần Dược và TBYT Nam Hà, hãng vật tư chấn thương, chỉnh hình Permedica tài trợ, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Thành đoàn thành phố Vinh tổ chức.

Theo đó, bệnh nhân đã được hỗ trợ toàn bộ 100% chi phí phẫu thuật. Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Thành đoàn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tổng hợp danh sách những người cần thay khớp háng có hoàn cảnh khó khăn và chọn ra 3 trường hợp có bệnh lý nặng nhất, có hoàn cảnh khó khăn nhất để hỗ trợ./.