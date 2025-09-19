Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giành giật sự sống cho bệnh nhân trong thời khắc sinh tử Trong đêm 25/8 - thời khắc cơn bão số 5 đổ vào, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bước vào "cuộc chiến" kéo dài 6 giờ đồng hồ để cứu sống một bệnh nhân đang nguy kịch.

Khoảng 9 giờ ngày 25/8/2025, khi đang trèo, chặt cành cây để phòng, chống bão số 5, ông H.S.T (57 tuổi, trú tại xã Đô Lương) không may bị ngã từ độ cao khoảng 3 mét. Gia đình đã đưa ông T đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu. Tiếp đó, bệnh nhân đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cứu chữa.

17 giờ cùng ngày, bệnh nhân H.S.T được khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị. Bệnh nhân có tiền sử từng mổ vỡ ruột non cách đây 10 năm.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính vỡ khối đầu tụy. Ảnh: BV HNĐKNA

Kết quả siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị vỡ đầu khối tụy – tá tràng. Đây là một chấn thương hiếm gặp, cực kỳ nguy hiểm; nếu không được phẫu thuật ngay, bệnh nhân có thể tử vong vì sốc nhiễm trùng và mất máu nặng.

20 giờ cùng ngày, lúc này, bão đang đổ vào Nghệ An. Ngoài trời, gió rít từng cơn, mưa lớn xối xả. Hành lang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đèn chiếu sáng chập chờn bởi hệ thống điện bị ảnh hưởng. Nhưng trong phòng mổ, ánh đèn vẫn sáng rực. Ekip phẫu thuật khẩn trương “chạy đua” giành giật sự sống cho bệnh nhân H.S.T.

Ca phẫu thuật cắt khối tá tụy cấp cứu cho bệnh nhân H.S.T là kỹ thuật vốn được chỉ định trong những trường hợp hy hữu và phức tạp bậc nhất ngoại khoa. Trong quá trình phẫu thuật, ekip bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân ngoài vỡ khối tá tụy còn bị rách thành cơ đại tràng và ruột non. Bệnh nhân bị mất máu nhiều cần truyền máu và huyết tương liên tục để duy trì sự sống.

Cuộc phẫu thuật cứu sống bệnh nhân H.S.T diễn ra trong tâm bão số 5. Ảnh: BV HNĐK NA

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ, từ 20 giờ ngày 25 đến 2 giờ sáng ngày 26/8, ekip phẫu thuật gồm bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Anh Xuân, Tiến sĩ Nguyễn Huy Toàn (khoa Ngoại Tổng hợp) cùng Tiến sĩ Đinh Văn Chiến (khoa Ngoại Tiêu Hóa) đã thực sự “chạy đua” với tử thần để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Tâm tình sau ca phẫu thuật kéo dài, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Toàn chia sẻ: “Chúng tôi đã hoàn toàn quên đi nỗi lo bão về để toàn tâm, toàn ý, tập trung cao độ giữ lấy sự sống cho bệnh nhân”.

Rạng sáng 26/8, khi bão số 5 vừa đi qua cũng là lúc ca phẫu thuật khép lại thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bước vào giai đoạn phục hồi... Hai tuần sau bão số 5, bệnh nhân H.S.T đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, được xuất viện trở về nhà trong niềm vui vỡ òa của gia đình và niềm tự hào thầm lặng của những người thầy thuốc./.