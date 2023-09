Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống

Chương trình Nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Tuyên

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện Bộ Y tế; lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, các trường đại học y khoa trong cả nước; lãnh đạo sở y tế các tỉnh, thành phố và tỉnh Xiêng Khoảng (nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào). Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

"Cái nôi" của sự nghiệp phát triển y tế Nghệ An

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được thành lập vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Năm 2021, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phối hợp Hội sử học Nghệ An và các chuyên gia lịch sử, nhân chứng lịch sử tổ chức Hội thảo khoa học, thống nhất chọn ngày 18/9/1918 là ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Theo Báo cáo của Hội đồng Chính phủ, Phủ toàn quyền Đông Dương, phiên họp thường kỳ năm 1923 về tình hình chung của Đông Dương, Quyết định của Ban Thường vụ Hội đồng thống đốc Đông Dương) trong đó quy định xếp hạng 2 đối với Bệnh viện Bản xứ Vinh (Biên bản Hội thảo được lập ngày 13/9/2021).

Trải qua 105 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không ngừng lớn mạnh, về năng lực chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hướng đến mục tiêu “tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ôn lại lịch sử truyền thống của bệnh viện. Ảnh: Đình Tuyên

Từ một nhà thương với quy mô nhỏ 100 giường bệnh, đến nay Bệnh viện đã phát triển, vươn lên tầm cao mới trở thành Bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện hiện có quy mô 60 khoa, phòng, trung tâm, với gần 1.800 giường bệnh, đội ngũ nhân lực chất lượng hơn 1.700 người, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Hàng năm Bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 500 ngàn lượt bệnh nhân nội và ngoại trú.

Hiện nay, Bệnh viện đã triển khai thực hiện được gần 11.000 kỹ thuật từ tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương, trong đó đã thực hiện được 90% kỹ thuật tuyến trung ương, có nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, tiêu biểu như: ghép tạng, IVF, phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành, triển khai kỹ thuật ECMO hạ thân nhiệt chỉ huy… góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng là đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn, Bệnh viện đã gặt hái nhiều giải thưởng khoa học, sáng tạo trong đó có các giải thưởng quốc tế như: Giải thưởng Kim cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới…

Trong công tác hợp tác quốc tế, Bệnh viện đã đồng hành cùng ngành y tế làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện hữu nghị Lào - Việt Nam, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhân lễ kỷ niệm 105 ngày truyền thống. Ảnh: Đình Tuyên

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, bằng trí tuệ và lòng nhân ái của các thế hệ y bác sĩ, cán bộ, viên chức, người lao động qua các thời kỳ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc để trở thành một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao; đi đầu trong phát triển chuyên môn kỹ thuật ở hầu hết các lĩnh vực, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín không chỉ trong tỉnh mà cả các tỉnh lân cận và nước bạn Lào.

Ở thời điểm này, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng bệnh viện phát triển mọi mặt, khẳng định bệnh viện chuyên sâu, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025”

Trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện qua các thời kỳ. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế bày tỏ mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp để tiếp tục đổi mới, phát triển bệnh viện trở thành bệnh viện hạng đặc biệt; hoàn thành các mục tiêu chung của ngành Y tế và của tỉnh Nghệ An trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận và cả nước bạn Lào.

Chúc mừng 105 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tiền thân, là cái nôi cho sự nghiệp phát triển y tế tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lập đề án chi tiết, có lộ trình thực hiện cụ thể để xây dựng, trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 và Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị đã mở ra thời cơ, vận hội mới cho Nghệ An phát triển nhanh, mạnh, đột phá và bền vững. Nghị quyết 39-NQ/TW đã xác định, xây dựng lĩnh vực y tế trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tỉnh và ngành y tế Nghệ An cũng đã đặt ra mục tiêu: Tập trung huy động nguồn lực để phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nói trên, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khám chữa bệnh; quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, 10 điều y đức; tận tuỵ, tâm huyết, hết lòng vì người bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà, nhân dân trong khu vực và nước bạn Lào.

Bệnh viện phải lập đề án chi tiết, có lộ trình thực hiện cụ thể để xây dựng, trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025. Trong đó, cần tập trung đầu tư trang bị cơ bản về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực cũng như cơ sở vật chất; tập trung mọi nguồn lực cho công tác phát triển chuyên môn theo hướng hiện đại và chuyên sâu; phấn đấu thực hiện cơ bản các kỹ thuật tuyến trung ương, đặc biệt là các kỹ thuật cao.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhân kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống. Ảnh: Đình Tuyên

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng nhân lực của Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt; không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch và vững mạnh.

Bệnh viện cần mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo Bệnh viện xanh - sạch - đẹp, bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân...Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, trong tổ chức tiếp nhận, khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả quản trị của bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu và truyền thống tốt đẹp của lịch sử 105 năm, bằng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo sớm xây dựng Bệnh viện trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt, có uy tín, chất lượng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.