Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vinh dự nhận Giải thưởng Kim cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới lần thứ 2 liên tiếp

Giáo sư Jeyaraj Durai Pandian và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng trao tặng Giải thưởng Kim cương từ Tổ chức Đột quỵ thế giới cho đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Khánh Thư

Trong 2 ngày (19 - 20/8), Hội nghị Đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, các chuyên gia đột quỵ hàng đầu trên thế giới đã cập nhật những chủ đề nổi bật về các thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã được công bố trong năm 2022 và 2023, bao gồm 4 nghiên cứu lấy huyết khối trên lõi nhồi máu não lớn trong cửa sổ muộn 6 - 24 giờ: RESCUE Japan, SELECT2, ANGEL ASPECT và TESTLA.

Đặc biệt, lần đầu tiên, đã có 2 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong năm 2023 cho kết quả dương tính trong điều trị xuất huyết não tự phát (ENRICH và INTERACT3)… Những kết quả này sẽ làm thay đổi đáng kể phác đồ điều trị tại các trung tâm đột quỵ trên thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, ngày 18/8, Hội nghị Quản lý chất lượng đột quỵ tại Việt Nam cũng đã diễn ra với sự điều hành của đoàn chủ toạ gồm Giáo sư Jeyaraj Durai Pandian - Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ thế giới; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Khánh Thư

Tại Hội nghị Quản lý chất lượng đột quỵ tại Việt Nam, các đơn vị, khoa, trung tâm đột quỵ của các bệnh viện trong cả nước tham gia vào Sáng kiến Angels đã được vinh danh các Giải thưởng Vàng, Bạch kim và Kim cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới về quản lý chất lượng đột quỵ.

Dịp này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vinh dự được Tổ chức Đột quỵ thế giới vinh danh Giải thưởng Kim Cương. Giáo sư Jeyaraj Durai Pandian và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng đã trao tặng Giải thưởng Kim cương từ Tổ chức Đột quỵ thế giới cho đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện và Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Quang Toàn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhận được Giải thưởng Kim cương từ Tổ chức Đột quỵ thế giới.

Phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý chất lượng đột quỵ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho rằng: Việc áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng đột quỵ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, như giúp cho các bệnh viện đánh giá được thực trạng về quản lý đột quỵ, từ đó, đưa ra mục tiêu và giải pháp để cải thiện và duy trì liên tục chất lượng, hiệu quả trong quản lý đột quỵ; nâng cao nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế và cộng đồng về đột quỵ; tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và kết nối mạng lưới giữa các y, bác sĩ giữa các khoa, phòng và trung tâm trong bệnh viện, giữa các bệnh viện tuyến dưới và tuyến trên, giữa y, bác sĩ và bệnh nhân.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được vinh danh tại hội nghị. Ảnh: Khánh Thư

Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong. Nhiều người may mắn sống sót sau đột quỵ, nhưng phải chịu các di chứng nặng nề, thậm chí mất khả năng lao động, tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Phòng, chống và giảm thiểu tác hại do đột quỵ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng khuyến cáo: Khi có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như đột ngột xuất hiện miệng méo, nói khó, yếu tay chân một bên... hãy nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng dùng biện pháp tái thông mạch não (dùng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch, lấy huyết khối mạch não bằng dụng cụ cơ học). Việc đưa đến các cơ sở y tế thiếu các biện pháp tái thông mạch não không giúp ích gì hơn cho người bệnh mà còn làm trì hoãn điều trị và giảm cơ hội cứu sống và phục hồi của bệnh nhân.