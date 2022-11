Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống trẻ sinh non 25 tuần chỉ nặng 700 gram

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bất đắc dĩ chào đời ở tuần 25 của thai kỳ, bé gái là con sản phụ Đ.T.M.N (trú tại Hà Tĩnh) chỉ nặng 700 gram. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sau hơn 3 tháng điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng, bé đã khỏe mạnh xuất viện.

Theo thông tin từ Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vừa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận một bé gái sinh non ở tuần thứ 25 của thai kỳ, với cân nặng 700 gram, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sang. Bé được tiên lượng có nguy cơ tử vong cao.

Trong những ngày đầu nhập viện, tình trạng sức khoẻ của bé rất kém với nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Các bác sĩ đã cho bé nằm lồng ấp, hỗ trợ thông khí bằng máy thở, bơm thuốc Surfactant, đặt đường nuôi dưỡng qua tĩnh mạch rốn và duy trì thuốc vận mạch... Ngoài ra, bé còn được điều trị kết hợp bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc ở trẻ sinh non.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trương Lệ Thi – Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh cho biết: “Thể trạng của bé sơ sinh rất non yếu, chỉ 700 gram. Nhịp tự thở của bé kém, da tái, bầm tím nhiều vùng mặt, phổi thông khí kém, bộ phận sinh dục ngoài chưa hoàn thiện, mạch bẹn bắt kém. Các cơ quan trong cơ thể bé chưa trưởng thành, hoàn thiện nên nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn và nhiễm trùng của bệnh nhi rất cao… Thấu hiểu sự mong mỏi, lo lắng, cũng như kỳ vọng rất lớn của gia đình, các y, bác sĩ xác định nỗ lực điều trị và chăm sóc để cứu sống bé; cũng như mang lại hạnh phúc cho gia đình”.

Đối với các trẻ non yếu, cân nặng cực thấp, chế độ điều trị được các bác sĩ tính toán cẩn thận bao gồm lượng dịch, năng lượng và lượng sữa theo từng ngày tùy thuộc cân nặng. Trẻ được theo dõi cân nặng 2 lần/tuần để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo trẻ tăng cân tốt trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, việc tuân thủ chế độ chăm sóc, đảm bảo vô khuẩn trong quá trình trẻ nằm viện được thực hiện nghiêm ngặt.

Sau hơn 3 tháng điều trị, bé gái con sản phụ Đ.T.M.N được xuất viện. Với sự chăm sóc của các y, bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, từ em bé sinh non nặng vỏn vẹn 700 gram, cân nặng của bé đã đạt 2,75 kg, sức khỏe ổn định. Đây là bước đệm quan trọng giúp cho bé phát triển bình thường như bạn bè cùng lứa. Bé được khám sàng lọc về thính lực, sàng lọc bệnh võng mạc trẻ đẻ non đầy đủ trước khi ra viện.

Việc có thể điều trị, chăm sóc và nuôi sống trẻ sinh cực non 25 tuần, nặng 700 gram không còn là chuyện hiếm tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cần phải khẳng định, việc nuôi lớn và đảm bảo chất lượng cuộc sống của trẻ sau này thì không phải cơ sở y tế nào cũng thực hiện được. Đây là thành quả đáng tự hào, khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo các bác sĩ, để có được thành công trong việc cứu sống trẻ sinh non, đảm bảo trẻ có cuộc sống bình thường sau điều trị, ưu thế trong việc kết hợp sản nhi trong cùng một cơ sở y tế là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc quan tâm đến quản lý thai kỳ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh để sớm phát hiện những dị tật của trẻ, những bất thường có thể xảy đến với sản phụ là rất cần thiết để tiên lượng, chủ động trước những khả năng xấu có thể xảy ra đến lúc sinh nở.

Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đầu tư đồng bộ cả về vật chất kỹ thuật lẫn đào tạo đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng cả 2 lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh và xã hội. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã cập nhật chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật mới, tạo nên nhiều kỳ tích trong chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua.