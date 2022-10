Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Cứu sống trẻ sơ sinh nội tạng thoát vị ra ngoài ổ bụng

(Baonghean.vn) - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi vừa phẫu thuật, hồi sức, cứu sống trẻ sơ sinh non yếu, bị dị tật bẩm sinh, thoát vị thành bụng, teo ruột type 3b, nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Sản phụ L. (thường trú tại huyện Con Cuông), trong quá mang thai lần 3 nhưng đã không đi khám, sàng lọc quý 1 thai kỳ. Ngày 21/7/2022, sản phụ đi khám tại Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ phát hiện thai nhi 31 tuần bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng. Ngoài ra, qua chọc ối xét nghiệm, kết quả di truyền của thai nhi chưa phát hiện bất thường.

Nhận định dị tật trẻ mắc phải rất nguy hiểm tính mạng, cần được cấp cứu ngay sau sinh, Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của Khoa Sản bệnh, Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Hồi sức tích cực ngoại khoa, Khoa Gây mê hồi sức để chuẩn bị phương án hỗ trợ, điều trị tốt nhất cho mẹ và trẻ sau sinh…Ngày 26/8, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Sản phụ được chỉ định mổ cấp cứu với sự tham gia hỗ trợ của kíp bác sĩ Khoa Sản, Gây mê Hồi sức, Hồi sức Nhi.

Khi sinh, trẻ cân nặng 2,2 kg; thể trạng suy dinh dưỡng, hạ thân nhiệt, có dấu hiệu thiếu dịch, suy hô hấp. Trẻ bị dị tật khe hở thành bụng khiến dạ dày, toàn bộ ruột non và đại tràng, túi mật, buồng trứng phải thoát vị ra ngoài ổ bụng. Dạ dày, các quai ruột non của trẻ bị giãn, teo ruột type 3b đoạn đầu hồi tràng. Ê kíp Hồi sức Nhi sau khi cấp cứu cho trẻ ngay tại phòng mổ, đã nhanh chóng chuyển trẻ về Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa để điều trị.

Các bác sĩ Hồi sức tích cực Ngoại khoa nhãnh chóng tiến hành hội chẩn với chuyên Khoa Ngoại. Tại đây, trẻ tiếp tục được chăm sóc toàn diện, sưởi ấm, hồi sức tích cực, thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, thực hiện cấp cứu các xét nghiệm thăm dò. Sau 2 giờ hồi sức tích cực, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp thực hiện ca phẫu thuật đưa cơ quan nội tạng trở lại ổ bụng cho trẻ. Các tạng thoát vị của trẻ được sắp xếp vào ổ bụng theo vị trí giải phẫu và làm dẫn lưu hồi tràng ra da vùng hố chậu phải, điều trị dị tật khe hở thành bụng, teo ruột type 3b.

Thạc sỹ, bác sĩ Nội trú Tạ Thị Quỳnh Anh - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa chia sẻ: “Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em có khe hở thành bụng bẩm sinh. Tuy nhiên, những trường hợp thoát vị nhiều, hầu hết các cơ quan đường tiêu hóa thoát vị ra ngoài như thế này khá hiếm gặp, đòi hỏi phải có sự chăm sóc và điều trị toàn diện, đánh giá sát sao để đảm bảo toàn trạng cho bệnh nhân”.

Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được hồi sức, chăm sóc toàn diện bởi nhân viên y tế Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa, đảm bảo các quy trình vô khuẩn. Sau 10 ngày, trẻ đã được cai thở máy, ghép mẹ, tập bú mẹ. Trẻ đáp ứng với phác đồ điều trị được đưa ra. Hiện tại, trẻ đã bú mẹ tốt, hậu môn nhân tạo ra phân vàng, toàn trạng ổn định, được các bác sĩ cho ra viện, hẹn tái khám sau 2 tháng để đóng hậu môn nhân tạo.

Nhờ sự phối hợp chẩn đoán, hỗ trợ điều trị, chăm sóc kịp thời của cả quá trình trước, trong và sau sinh của các chuyên khoa sâu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã giúp sản phụ vượt cạn thành công, cứu sống bé sơ sinh mắc dị tật rất phức tạp. Việc cứu sống trẻ đã thêm một lần khẳng định: Người bệnh điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn nhận được sự chăm sóc, điều trị hiệu quả, toàn diện và an toàn nhất.