Cứu sống trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng

(Baonghean.vn) - Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sinh non, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng.

Thông tin từ Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ tiếp nhận bé trai 11 ngày tuổi, nhập viện chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng suy hô hấp, thể trạng non yếu, suy dinh dưỡng, tóc bạc màu vùng trán, phản xạ bú kém, nhiễm khuẩn huyết, tiên lượng nặng. Trẻ được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh liên hệ chuyển tuyến bệnh viện tuyến trên. Các bác sĩ tại Trung tâm Sơ sinh Trung ương tư vấn người nhà bệnh nhi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Bệnh nhi là trường hợp trẻ sinh non đặc biệt, ở tuần 32 chỉ nặng 1,1kg. Hoàn cảnh gia đình bé vô cùng éo le. Bố bé bị câm điếc bẩm sinh; con trai đầu lòng của gia đình anh chị cũng mang căn bệnh câm điếc bẩm sinh. Chị D. (mẹ bé) mang thai bé bị đái tháo đường Type 2 đã hai lần nhập viện điều trị vì hôn mê do hạ đường huyết.

Các bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã kết nối với chuyên gia Sơ sinh của Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra phác đồ điều trị với các biện pháp tích cực, trẻ được điều trị nằm lồng ấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch, sau đó chăm sóc bé bằng phương pháp Kangaroo.

Sau 27 ngày điều trị tại khoa Sơ sinh, cân nặng bé đã được 1,9 kg. Bé tự thở, phản xạ bú và ăn được sữa mẹ. Hiện tại, sức khỏe trẻ ổn định và bé đã được xuất viện về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Thạc sĩ Đoàn Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Sơ sinh cho biết: Trẻ sinh non, các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là phổi còn non yếu, chưa trưởng thành nên trẻ thường mắc phải bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh... Nếu không được hồi sức cấp cứu kịp thời bằng các trang thiết bị, kỹ thuật hồi sức hiện đại trẻ có thể tử vong.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: Các bà mẹ mang thai nên cần khám thai đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ sản khoa, chăm sóc tốt quá trình thai nghén không để xảy ra sinh non. Cho trẻ bú mẹ sớm ngay sau khi sinh trong vòng 1-2 giờ đầu, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, giúp khả năng đề kháng của trẻ được tốt vì trong sữa mẹ đã có sẵn những chất kháng thể cần thiết. Nếu sinh non các bà mẹ nên đến cơ sở y tế chuyên khoa về sơ sinh để được điều trị tốt nhất.

Với kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng ở lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, không ngừng cập nhật các phương pháp điều trị, cấp cứu sản phụ khoa, nhi khoa hiện đại, thời gian qua, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chẩn đoán đưa ra hướng điều trị kịp thời, hiệu quả, thành công cứu sống nhiều bệnh nhi sinh non từ 26 tuần đến 36 tuần tuổi, kiến tạo niềm tin của nhân dân vào năng lực, trình độ của đội ngũ y bác sĩ và chất lượng dịch vụ y tế tỉnh nhà./.