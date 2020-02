Bệnh viện tuyến tỉnh hoàn toàn có thể chữa khỏi dịch bệnh nCoV

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng nữ bệnh nhân được ra viện.

Bệnh nhân bình an ra viện là niềm vui của thầy thuốc



Trao đổi với báo chí Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa bày tỏ: Mỗi một bệnh nhân được bình an ra viện đó là niềm vui của tất cả thầy thuốc chúng tôi. Nhưng với riêng trường hợp của bệnh nhân Tr. ở huyện Yên Định thì rất đặc biệt, bởi lẽ đây là ca nhiễm bệnh nCoV đầu tiên ở Thanh Hóa và cũng là người Việt Nam đầu tiên nước ta được chữa khỏi bệnh, điều này cho thấy năng lực chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới như tuyến tỉnh của chúng tôi là hoàn toàn có thể chữa khỏi căn bệnh này. Điều này giúp ích rất lớn cho phương án đáp ứng với các cấp độ bệnh dịch nhất là khi dịch bệnh lan rộng và diễn biến phức tạp như kịch bản của Bộ Y tế.

Theo Bác sĩ Lê Văn Sỹ, chị Tr. cùng với 8 công nhân của Công ty Nihonplas của Nhật Bản được cử tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ tại quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc khoảng 2 tháng trước. Ngày 17/1, bệnh nhân trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó được đón bằng xe của Công ty di chuyển về trụ sở Công ty tại xã Thiện Kế, huyện Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23/1 bệnh nhân bắt xe ra Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) và di chuyển bằng xe khách về nhà tại xã Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa.

Đến 22h00 cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện viêm long đường hô hấp, sốt, ho, tức ngực. Đến 13h00 ngày 24/1, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định khám, sau đó được chuyển tuyến điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tình trạng bệnh nhân khi nhập viện tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Thanh Hóa: Trong tình trạng tỉnh táo, sốt cao, nhiệt độ 39,2°C, ho nhiều, tức ngực, khó thở nhẹ, mạch 100 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, ngay khi nhập viện bệnh nhân đã được đưa vào khu điều trị cách ly theo đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế của Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Văn Sỹ dặn dò bệnh nhân Tr. trước khi xuất viện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, Bệnh viện Thanh Hóa đã khởi động khẩn cấp các khâu về chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị và bố trí khu vực điều trị cách ly thuận lợi cho việc thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại khoa Bệnh nhiệt đới.

Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán xác định, đồng thời thực hiện các biện pháp giám sát, dự phòng lây nhiễm cho tất cả nhân viên y tế tham gia phục vụ bệnh nhân. Các bác sĩ, điều dưỡng tham gia điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân hàng ngày thăm khám, bám sát tình hình diễn biến bệnh của bệnh nhân để phát hiện sớm tất cả những biến chứng có thể xảy ra để kịp thời xử lý hiệu quả.

Sau 4 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ điều trị và hướng dẫn của Bộ Y tế, đến chiều ngày 28/1 (mùng 4 Tết) bệnh nhân đã hết sốt, không khó thở, giảm ho, các chỉ số sinh tồn đều trong giới hạn bình thường. Đến chiều ngày 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV). Sáng ngày 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm virus Corona lần 2 và đến chiều ngày 2/2 có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Bệnh nhân được ra viện vào sáng 3/2, toàn bộ chi phí điều trị cho người bệnh đều được chúng tôi miễn giảm.

Bệnh viện tuyến dưới hoàn toàn có thể chữa khỏi căn bệnh nCoV.

Chủ động chuẩn bị toàn diện các phương án

Bác sĩ Lê Văn Sỹ chia sẻ: Kinh nghiệm được rút ra của chúng tôi là chủ động chuẩn bị sớm phương án phòng chống dịch một cách toàn diện cả về cở sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, cũng như nguồn nhân lực phục vụ phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn nhận được sự động viên, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành y tế địa phương và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Bộ Y tế cũng như sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành khi có yêu cầu.

Cho nên ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh diễn biến phức tạp ở quốc gia lân cận, có khả năng lây lan về nước, bệnh viện đã lập phương án và thường xuyên nắm bắt thông tin cập nhật về dịch bệnh; khi có ca bệnh trong nước và ca bệnh nghi ngờ xuất hiện trên địa bàn, bệnh viện đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

Từ chiều 24/1 (tức 30 tết Canh Tý), bệnh viện đã tổ chức tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) của Bộ Y tế cho tất cả cán bộ y tế Khoa Bệnh nhiệt đới để kịp thời đáp ứng chẩn đoán, điều trị với những ca bệnh nghi ngờ đầu tiên nhập viện.

Ban chỉ đạo đã xây dựng kịch bản với các phương án đáp ứng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo 4 cấp độ dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc men, hóa chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, công tác hậu cần đảm bảo việc thu dung, cách ly điều trị, quản lý ca bệnh tại bệnh viện theo nguyên tắc 4 tại chỗ; thành lập các Đội cơ động phản ứng nhanh, Đội cấp cứu ngoại viện hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong tỉnh khi có yêu cầu.