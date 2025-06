Thời sự

Nghệ An thông tin nổi bật ngày 27/6

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan khối Nội chính; Họp Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập huấn kỹ năng giải quyết TTHC cho cán bộ cấp xã; Nghệ An tổ chức vận hành thử nghiệm các Hệ thống phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp; Đồng chí Trần Minh Ngọc – được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Nghệ An… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 27/6.