Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất thuốc Đông y

Đồng thời Bệnh viện quan tâm bồi dưỡng năng lực cán bộ, nhân viên Khoa Dược. Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố sống còn của đơn vị, hiểu được điều này, Bệnh viện đã kết hợp với học viện, viện đầu ngành về y, dược cổ truyền đào tạo liên tục, đào tạo thực hành nâng cao tay nghề nghiệp vụ cho các dược sĩ.

Hệ thống máy thái dược liệu hiện đại đã được Bệnh viện đưa vào sử dụng nâng cao hiệu quả sản xuất thuốc Đông y. Ảnh: Đức Anh

Nhờ có máy móc hỗ trợ thay thế phương pháp thủ công trước đây mà công tác sản xuất, bào chế cung ứng dược liệu được đẩy mạnh, đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đạt trên 100% so với kế hoạch; đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị cho toàn Bệnh viện cả về số lượng và chất lượng. Để sản phẩm thuốc đạt hiệu quả và an toàn đến tay người bệnh, Bệnh viện tăng cường công tác kiểm soát, giám định chất lượng dược liệu và sử dụng nguồn dược liệu đảm bảo. Tất cả đơn vị cung ứng dược liệu cho Bệnh viện được đấu thầu tập trung tại Sở Y tế Nghệ An, vì vậy đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ.

Bệnh viện đã sản xuất, bào chế được 192 vị thuốc, trong đó có 42 thành phẩm. Ảnh: Đức Anh