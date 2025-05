Xã hội Đi làm ăn xa trở về phát hiện đất nông nghiệp đã bị thu hồi, bồi thường cho người khác Đi làm ăn xa trở về, một gia đình ở thị xã Hoàng Mai phát hiện 2 thửa đất nông nghiệp của mình đã bị thu hồi để làm khu công nghiệp, nhưng lại bồi thường cho người khác... Sau khi hộ dân này làm đơn khiếu nại, chính quyền địa phương cho biết, do chưa tìm thấy hồ sơ, nên chưa thể xử lý.



Đề nghị huyện Quỳnh Lưu cung cấp hồ sơ

Ngày 28/5, lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh về trường hợp bà Lê Thị Nhung ở thôn 8, xã Quỳnh Lộc, bị thu hồi đất 16 năm nay chưa được đền bù, UBND thị xã đã tiếp tục có công văn gửi UBND huyện Quỳnh Lưu về việc đề nghị phối hợp để xử lý đơn kiến nghị của công dân. Theo đó, UBND thị xã đã đề nghị huyện Quỳnh Lưu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường, GPMB của bà Lê Thị Nhung.

Đây là lần thứ 2, UBND thị xã Hoàng Mai có công văn gửi UBND huyện Quỳnh Lưu về vấn đề này. Trước đó, ngày 12/9/2024, UBND thị xã Hoàng Mai đã có công văn tương tự, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, địa phương cũng đã rà soát hồ sơ liên quan đến hộ dân này, nhưng hiện chưa tìm thấy. "Năm 2024, sau khi nhận được văn bản của UBND thị xã Hoàng Mai, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tìm hồ sơ để bàn giao. Phía thị xã Hoàng Mai cũng cử người vào phối hợp, lục tìm hồ sơ nhưng chưa thấy. Có thể hồ sơ đã bị thất lạc đâu đó", vị này nói

Thửa đất của bà Nhung hiện đã bị thu hồi từ 16 năm trước, nay nằm trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: Tiến Hùng

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, UBND thị xã Hoàng Mai cũng đã có văn bản trả lời về vấn đề này. UBND thị xã cho biết, địa phương đã tiếp nhận được đơn thư của bà Lê Thi Nhung, phản ánh gia đình bà có đất bị ảnh hưởng Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai. UBND thị xã sau đó đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã, UBND xã Quỳnh Lộc phối hợp với Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt (chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai 1) kiểm tra, thu thập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và cũng đã nhiều lần làm việc với hộ bà Nhung.

Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai triển khai từ năm 2009, do Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư, công tác bồi thường, GPMB do Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Quỳnh Lưu thực hiện. Năm 2013, thị xã Hoàng Mai mới được thành lập. Đến năm 2021, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, UBND xã Quỳnh Lộc tiếp tục thực hiện GPMB diện tích còn lại của Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1.

“ Qua khai thác hồ sơ do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cung cấp thì thửa đất số 2474, tờ bản đồ trích đo số 234/BĐ.ĐC, diện tích 469,9m² đã thể hiện thu hồi đất tại Quyết định số 9059/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND huyện Quỳnh Lưu về việc thu hồi đất tại xã Quỳnh Lộc để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai (đợt 11) và bàn giao cho nhà đầu tư thi công, khu vực này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt”, Công văn trả lời của UBND thị xã Hoàng Mai nêu

Mẹ con bà Nhung đi đòi quyền lợi suốt 4 năm nay. Ảnh: Tiến Hùng

Cần đảm bảo quyền lợi cho người dân

Sau khi bà Nhung trở về về quê và khiếu nại, theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Lộc tại Công văn ngày 11/5/2022 thì UBND xã đã tiến hành rà soát hồ sơ giao đất 64 của các hộ, trong đó có hộ bà Lê Thị Nhung ở thôn 8, xã Quỳnh Lộc. Cụ thể gia đình bà Nhung có 2 thửa đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai gồm thửa đất số 2545 và số 2474, tờ bản đồ số 234.

UBND xã Quỳnh Lộc xác nhận: "Thửa đất số 2474, tờ bản đồ trích đo số 234, diện tích 469,9m², tức thửa đất số 784, tờ bản đồ trích đo số 134-77 (BĐ 1996), diện tích 435m² là đất 64 được giao cho hộ bà Lê Thị Nhung. Nhưng Quyết định thu hồi đất số 9059/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND huyện Quỳnh Lưu (đợt 11) mang tên ông Lê Đăng Hùng ở thôn 8, xã Quỳnh Lộc".

Nhà máy đi vào hoạt động từ lâu nhưng đất của người dân bị thu hồi chưa được đền bù. Ảnh: Tiến Hùng

Với thửa đất còn lại, ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, ngày 24/8/2009, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai (đợt 5), trong đó, thu hồi thửa đất số 2545, với tổng diện tích 671m², chủ sử dụng đất lúc đó được xác định là UBND xã Quỳnh Lộc. Tuy nhiên, sau khi bà Nhung từ miền Nam trở về làm đơn khiếu nại, trên cơ sở xét duyệt lại nguồn gốc đất của UBND xã Quỳnh Lộc, ngày 10/6/2022, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã đã lập hồ sơ điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho gia đình bà Nhung theo đúng quy định.

Cũng theo ông Hào, đối với thửa đất số 2474, tờ bản đồ số 234, qua rà soát hồ sơ cho thấy: Ngày 31/12/2009, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, trong đó có nội dung: Thu hồi toàn bộ diện tích 469,9m² tại thửa đất số 2474, tờ bản đồ số 234 mang tên ông Lê Đăng Hùng ở thôn 8, xã Quỳnh Lộc. Ngày 9/8/2010, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai (đợt 56). Trong đó có nội dung: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về tài sản là cây cối, hoa màu cho ông Lê Đăng Hùng ở thôn 8, xã Quỳnh Lộc tại thửa đất số 2474, với tổng số tiền là gần 12 triệu đồng (trong quyết định không thể hiện tiền đất).

“ “Để khẳng định việc thửa đất số 2474, tờ bản đồ số 234, diện tích 469,9m² đã được bồi thường, hỗ trợ hay chưa, ngày 12/9/2024, UBND thị xã Hoàng Mai đã có công văn gửi UBND huyện Quỳnh Lưu về việc đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, trong đó có liên quan đến thửa đất của bà Nhung kiến nghị, nhưng đến nay, UBND thị xã Hoàng Mai chưa nhận được ý kiến phản hồi. Sau khi có ý kiến của UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định thửa đất số 2474, tờ bản đồ số 234, diện tích 469,9m² đã được bồi thường, hỗ trợ thì UBND thị xã Hoàng Mai sẽ xử lý, giải quyết đơn thư kiến nghị của gia đình bà Lê Thị Nhung theo quy định”, Ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai