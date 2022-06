Bị cho bỏ bê ca hát để đóng phim và làm TikToker, Phương Mỹ Chi nói gì?

Bộ Công an vừa điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao tại các cục nghiệp vụ, công an tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); thực hiện chương trình hợp tác về y tế giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, từ ngày 31/5 đến ngày 4/6, ngành y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc với ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

(Baonghean.vn) - HLV Gong Oh Kyu chính thức chốt danh sách dự VCK U23 châu Á 2022; Messi chói sáng, Argentina đoạt Siêu cúp liên lục địa... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 h qua.

(Baonghean.vn) - Tối 1/6, hoà chung không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An phối hợp tổ chức Chương trình Tết thiếu nhi cho con cán bộ, nhân viên, phóng viên.

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui đầu tiên cho tỉnh Nghệ An trên đấu trường quốc tế trong năm học 2021 - 2022.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; 78 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" giai đoạn 2019-2021; Thông tin nữ sinh Nghệ An đạt điểm IELTS tuyệt đối 9.0 là chưa chính xác… là những thông tin nổi bật ngày 1/6.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quế Phong vừa bắt quả tang 2 đối tượng (người dân tộc Mông) khi đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ. Các đối tượng chống trả quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm 1 đồng chí cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương ở đùi trái. Tang vật thu giữ 15 bánh hêrôin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn.