Bí quyết chinh phục giải Nhất Tiếng Anh quốc gia của 2 học sinh xứ Nghệ

Người đem về chiến thắng là hai học sinh Thái Thiên Lộc và Nguyễn Minh Quỳnh cùng học lớp 12C5 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Giải Nhất Tiếng Anh với ước mơ làm thầy giáo

Thái Thiên Lộc chủ động đến với lần thứ 2 cuộc thi Học sinh giỏi Tiếng Anh quốc gia dù trước đó một năm, Lộc đã đạt giải Ba và khá rộng đường đến với cổng trường đại học. Lý giải về điều này, Lộc chia sẻ: Năm lớp 11, sau khi biết tin em đạt giải Ba, bố mẹ em đã rất mừng và cho rằng đó là kết quả tốt nhất, không phải thử thách thêm một lần nữa. Nhưng em lại chưa hài lòng, em nghĩ nếu mình có cơ hội, tại sao mình lại không tiếp tục cố gắng.

Thái Thiên Lộc là học sinh chuyên Anh nhưng em khá ít nói và không phải là người “hoạt ngôn”. Tuy nhiên, trong mắt bạn bè, Lộc chỉ ngại khi giao tiếp bằng Tiếng Việt. Ngược lại khi nói Tiếng Anh, Lộc có thể nói trong nhiều giờ đồng hồ và xem như đó là ngôn ngữ hàng ngày của mình.

Ở lớp 12C5 và nhất là ở Đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh của Lộc, việc nói và sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống đời thường cũng được xem như là một cách để học và để các bạn tự luyện cho nhau. Ngoài ra, để trau dồi các kỹ năng còn lại, Lộc và các bạn còn thường xuyên xem YouTube, đọc sách báo, nghe các bản tin từ các kênh truyền thông nước ngoài…

Trước đó, Lộc cũng chia sẻ, việc nghe và xem các clip được nhiều học sinh học Tiếng Anh thực hiện. Tuy nhiên, nếu nghe và xem không có phương pháp thì dễ dàng bị lôi kéo vào các clip vô bổ hoặc sa đà vào mạng xã hội. Bản thân Lộc, trước khi tham gia vào đội tuyển quốc gia, Lộc cũng từng áp dụng cách học này nhưng không hiệu quả vì xem nhiều, nghe nhiều nhưng vốn từ vựng, khả năng diễn đạt không cải thiện được nhiều.

Sau này, được sự hướng dẫn của cô giáo, Lộc bắt đầu tìm kiếm các thông tin một cách chọn lọc hơn, nghĩa là tìm đến những trang tin chính thống, xem nhiều bản tin để làm giàu vốn từ. Qua các thông tin mà Lộc thu thập được, Lộc cũng đã trang bị cho mình một nền “kiến thức” khá chắc chắn để lấy tư liệu và làm kinh nghiệm để sẵn sàng cho các bài luận.

Nói về Lộc, cô giáo Nguyễn Hoàng Lân - giáo viên chủ nhiệm và cũng là người trực tiếp bồi dưỡng Lộc trong 3 năm ở trường luôn đặt cho Lộc niềm tin đặc biệt riêng, bởi lẽ Lộc là một học sinh chăm chỉ, kiên trì và rất thông minh. Nam sinh này cũng khá khác với nhiều học sinh khác, đó là không thích sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, em chỉ sử dụng điện thoại để tìm kiếm thông tin và phục vụ cho việc học ở trường.

Để đạt được giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, Lộc cũng đã có một bước đi khá dài bởi lẽ xuất phát điểm của Lộc so với nhiều bạn ở trong lớp không cao, Lộc không học trường chuyên từ nhỏ, không có điểm đầu vào nằm trong tốp đầu…

Tuy nhiên, sau này ngoài tố chất thông minh, Lộc thành công trong Tiếng Anh còn bởi có “tư duy” của một nam sinh đã từng học rất tốt môn Toán. Có thể cũng chính vì điều này, nên trong quá trình học Tiếng Anh, Lộc đưa ra một lộ trình khá rõ ràng, biết điểm yếu, điểm mạnh của mình để từng bước khắc phục.

Trong quá trình ôn luyện, thời điểm khó khăn nhất, theo Lộc đó là khi “cảm thấy học Tiếng Anh rất nhiều, học gần đến giới hạn cuối cùng nhưng điểm số không cải tiến, không làm mới được mình”. Lộc cũng chia sẻ, đó là áp lực thường thấy với những học sinh tham gia đội tuyển quốc gia, khi hai năm ôn luyện là hai năm các em hoàn toàn chỉ sống với Tiếng Anh. Trong quãng thời gian đó, Lộc không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động cùng lớp, ít được gặp bạn bè và phải đánh đổi, thiệt thòi khá nhiều. Áp lực như tăng thêm với những người tham gia thi lần hai, bởi không ai muốn bị thất bại hoặc có kết quả kém hơn các kỳ thi trước.

Với tình yêu đặc biệt với môn Tiếng Anh, Lộc chia sẻ sau khi tốt nghiệp lớp 12 Lộc sẽ theo học ngành sư phạm để “truyền đam mê và lan tỏa Tiếng Anh với nhiều người”.

Dường như có một chữ duyên khi trong bài thi nói của Kỳ thi năm nay, Lộc bắt được một chủ đề liên quan đến giáo dục, đó là “Nên dạy trẻ nhỏ tính cạnh tranh hay là tính hợp tác”. Với suy nghĩ, cần phải gây ấn tượng mạnh đến người chấm ngay từ đầu Lộc đã mở đầu với câu nói của Nelson Mandella “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”– nghĩa là "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới” và sau đó đã gửi gắm rất nhiều cảm xúc và tâm huyết của mình trong bài nói này.

Đó cũng là cơ hội để Lộc bày tỏ suy nghĩ của mình về vai trò của giáo dục, về người thầy giáo và em tin rằng, nếu là một người thầy, em sẽ nỗ lực hết mình để làm một người thầy giáo tốt, có trách nhiệm, tâm huyết với học trò…