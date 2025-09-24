Chuyển đổi số Bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ cho iPhone iPhone có thể bền bỉ nhiều năm nếu được sử dụng và chăm sóc đúng cách. Từ thói quen sạc pin, vệ sinh thiết bị cho đến cập nhật phần mềm, những bí quyết nhỏ này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ chiếc điện thoại yêu quý của bạn.

Không thể phủ nhận rằng iPhone là một trong những chiếc điện thoại đắt đỏ nhất trên thị trường, song đối với hàng triệu người dùng, nó không chỉ là một thiết bị liên lạc, mà còn là công cụ làm việc, giải trí và quản lý cuộc sống hằng ngày.

Chính vì vậy, việc chiếc iPhone bỗng dưng gặp sự cố, từ lỗi pin, hỏng phần cứng cho đến việc không thể bật nguồn luôn là cơn ác mộng với bất kỳ ai. Dù Apple không công bố con số chính xác về tuổi thọ của iPhone, nhưng thực tế cho thấy không có thiết bị nào tồn tại mãi mãi.

Ảnh minh họa.

Theo ước tính, iPhone thường duy trì hiệu suất ổn định trong khoảng 3 năm, thậm chí có thể lâu hơn nếu được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất thường nằm ở pin - bộ phận chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thói quen sử dụng của mỗi người.

Với iPhone 14 trở về trước, pin thường duy trì khoảng 80% dung lượng sau 500 chu kỳ sạc. Trong khi đó, kể từ iPhone 15, con số này đã được cải thiện gấp đôi, lên đến 1.000 chu kỳ sạc trước khi suy giảm đáng kể. Dù pin có thể thay thế, chi phí đôi khi không nhỏ và khó đem lại hiệu quả nếu toàn bộ máy đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, một thách thức khác chính là vòng đời cập nhật phần mềm. Dù Apple chưa từng đưa ra cam kết cụ thể, nhưng trung bình mỗi chiếc iPhone chỉ nhận được khoảng 6 - 8 năm cập nhật iOS. Khi đã vượt ngưỡng này, thiết bị không chỉ kém tương thích với ứng dụng mới mà còn đối mặt với nguy cơ bảo mật cao hơn.

Chính vì vậy, bất kể bạn đang sở hữu chiếc iPhone đời mới nhất hay một mẫu cũ hơn, điều quan trọng là phải duy trì thói quen sử dụng khoa học và bảo dưỡng hợp lý. Việc chăm sóc đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng trong suốt nhiều năm.

Bí quyết có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho iPhone

Một chiếc iPhone có thể đồng hành với bạn nhiều năm nếu được chăm sóc và sử dụng hợp lý. Trên thực tế, dù không thể can thiệp vào chính sách cập nhật phần mềm của Apple, vốn khiến những mẫu iPhone cũ dần trở nên lỗi thời nhưng người dùng hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ pin và phần cứng để tối ưu hóa tuổi thọ thiết bị.

Một trong những thói quen cần tránh là sạc điện thoại qua đêm hoặc luôn sạc đầy 100%, bởi điều này dễ khiến pin chai nhanh hơn. Thay vào đó, bạn nên duy trì mức pin trong khoảng 20% đến 80% để pin hoạt động ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, nhiệt độ môi trường cũng đóng vai trò quan trọng. Apple khuyến nghị iPhone hoạt động tốt nhất trong khoảng 1,7°C đến 35°C. Nếu để thiết bị tiếp xúc lâu trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, pin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và suy giảm hiệu suất.

Ngoài pin, việc bảo vệ ngoại hình và phần cứng cũng không kém phần quan trọng. Một miếng dán màn hình cùng chiếc ốp lưng chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ nứt vỡ, trầy xước, đồng thời giữ iPhone trong tình trạng ổn định hơn theo thời gian.

Song song đó, việc vệ sinh định kỳ các cổng sạc, loa và khe hở nhỏ sẽ ngăn bụi bẩn tích tụ, từ đó hạn chế hỏng hóc và duy trì khả năng hoạt động trơn tru.

Người dùng cũng nên chú ý đến dung lượng lưu trữ. Khi bộ nhớ gần đầy, iPhone buộc phải xử lý nhiều tác vụ hơn, gây áp lực lớn lên CPU và RAM, gián tiếp làm giảm tuổi thọ phần cứng. Do đó, thường xuyên dọn dẹp dữ liệu và quản lý lưu trữ thông minh là điều cần thiết.

Chỉ với một vài thói quen sử dụng đơn giản nhưng khoa học, bạn hoàn toàn có thể kéo dài vòng đời iPhone, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận hưởng trải nghiệm ổn định trong nhiều năm liền./.